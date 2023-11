Rusi poslali na front bizarné vozidlo pre výsadkárov, Ukrajinci im ho už zničili

Ukrajinci pridali ďalšiu položku do zoznamu typov zničenej ruskej vojenskej techniky. Ľahké pásové obrnené vozidlo Plastun-SN nasadili Rusi na fronte len pred necelým mesiacom. Už vtedy však vyvolalo skôr rozpačité reakcie a tie sa teraz ešte viac rozšírili.

Písmená SN v názve znamenajú Speciaľnovo Naznačenija, čiže Špeciálneho určenia. Vozidlo by teda malo byť určené primárne pre špeciálne jednotky. Tomu zodpovedá aj jeho konfigurácia. Má len ľahký pancier, ktorý odolá nanajvýš projektilom kalibru 7,62 mm. Navyše strecha je otvorená, v prípade dažďa sa dá prekryť len celtou. To znamená veľkú zraniteľnosť proti dronom.

Na druhej strane, špeciálne jednotky uprednostňujú vozidlá s minimálnou pancierovou ochranou, ktoré však poskytujú veľkú mobilitu. Podvozok Plastunu-SN tak trochu pripomína americký stroj Ripsaw, ktorý americká armáda už dve desaťročia testuje v rôznych verziách, najmä ako diaľkovo ovládané nosiče zbraní. Existujú aj civilné verzie vozidiel Ripsaw. Preslávil ich herec Dwayne „The Rock“ Johnson, ktorý na nich jazdil vo filmoch G. I. Joe 2 a Rýchlo a zbesilo 8.

Ripsaw v civilnej verzii má motory s výkonom 600 až 700 koní a dosahuje rýchlosť okolo 100 km/h. Je teda naozaj rýchly a mobilný, ako sa od vozidiel tohto typu vyžaduje. Plastun-SN však používa motor z auta Lada s výkonom iba 106 koní. Vozidlo má hmotnosť takmer štyri tony a uvezie 8 osôb alebo zodpovedajúci náklad do hmotnosti 1,5 tony. Pri tomto zaťažení je maximálna rýchlosť 50 km/h. Výrobcom odporúčaná cestovná rýchlosť je iba 30 km/h.

zväčšiť Foto: Plastun Plastun 4 Ruské vozidlo Plastun-SN má strechu prekrytú iba celtou.

Na nejaké rýchle špeciálne operácie s Plastunom-SN tak možno rovno zabudnúť. Na čo sa teda hodí? Keď ho v posledných októbrových dňoch s veľkou slávou vysielali na Ukrajinu, tak sa hovorilo o prieskume, evakuácii ranených či dokonca o samohybnom mínomete kalibru 82 mm. Plánuje sa produkcia 50 kusov ročne, čo je 4–5 strojov mesačne. Časom sa má zvýšiť na 260 kusov ročne.

Prvé vozidlá zjavne dostali ruské výsadkové jednotky. Fotografie prvého zničeného Plastunu-SN totiž zverejnila 76. gardová výsadková divízia. A hoci ich rýchlo zase stiahla, okamžite začali kolovať aj po ukrajinských sociálnych sieťach a médiách. Fotky vznikli v ukrajinskej Záporožskej oblasti. Svedčia tiež o tom, že novú techniku Rusi posielajú vojakom bez toho, aby im poskytli dostatočný čas na výcvik a oboznámenie sa s ňou.

zväčšiť Foto: 76. gardová výsadková divízia Plastun 2 Na tejto snímke vidieť ploché dno a chýbajúcu časť kolies zničeného vozidla Plastun-SN.

Na záberoch je vidieť totálne vyhorené vozidlo, ktoré je navyše otočené hore dnom. Do tejto polohy ho zjavne dostal silný výbuch. Spôsobila ho buď mína, na ktorú vozidlo narazilo, alebo delostrelecký granát. V prospech druhej verzie hovorí fakt, že stroj má odtrhnuté predné kolesá na oboch stranách a na jednej strane mu chýba aj zadné koleso. Výbuch míny by odtrhol kolesá na jednom mieste. Zdá sa, že menší kráter sa nachádza v tieni za ležiacim vozidlom. Pri zadnej časti stroja je na zemi aj odtrhnuté predné koleso.

Čo tiež na fotkách zaujme, je úplne ploché dno vozidla. To sa dnes považuje za veľkú nevýhodu práve v prípade výbuchu míny. Ploché dno totiž absorbuje celú energiu výbuchu a hrozí jeho deformácia a prerazenie – a tým pádom smrť alebo zranenie posádky. Práve pri jednom odtrhnutom prednom kolese je vidieť deformáciu dna. To je však vyhnuté zboku, čo tiež svedčí skôr o výbuchu delostreleckého granátu vedľa zničeného Plastunu-SN.

zväčšiť Foto: Plastun PLastun 3 Ruské vozidlo Plastun-SN prepraví osem vojakov.

Moderné vozidlá majú dno tvarované do V tak, aby energiu výbuchu míny odklonilo do bokov a ochránilo tak posádku. V prípade zničeného Plastunu-SN nie je známe, či začal horieť ihneď po tom, čo ho výbuch prevrátil hore dnom. Ak sa tak stalo, tak sa zmenil na smrtiacu pascu pre svoju posádku. Otvorená strecha totiž slúži na rýchlu evakuáciu z vozidla, čo pri jeho prevrátení nie je možné.

V čase, keď ruská armáda potrebuje na fronte najmä tanky a bojové vozidlá, je ťažké hľadať rozumné dôvody, prečo sa začala vyrábať práve táto, jemne povedané, extravagancia. Jedno vysvetlenie by však mohlo poskytovať meno šéfa podniku Russkije mašiny Plastun, ktorý toto vozidlo vyrába. Je ním kazašský oligarcha Erik Sagymbajev, ktorý bol doma obvinený z podvodu, ušiel do Ruska a v rozpore s kazašskými zákonmi tam získal ruské občianstvo. Na začiatku vojny sa hovorilo, že pre Ukrajincov je len dobre, že sa peniaze na investície do ruskej armády zmenili na jachty ruských oligarchov. A pre Ukrajincov je len dobre, že sa na tomto korupčnom systéme len máločo zmenilo.