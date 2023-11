Fico sa v Prahe stretne s Fialom, Pavlom aj Babišom. Vzťahy s niektorými českými politikmi sprevádza napätie

Fico: Ukrajinu podporíme humanitárne, nie vojensky Video

Hneď ráno sa slovenský premiér stretne vo Valdštejnskom paláci s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom (ODS) a ďalšími členmi hornej komory na pracovných raňajkách, v pláne má aj stretnutie s predsedníčkou Snemovne Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

V Strakovej akadémii sa následne stretne s Fialom, rokovať majú najmä o pokračovaní bilaterálnej spolupráce oboch krajín i aktuálnych otázkach európskej politiky. Popoludní Fica na Pražskom hrade prijme Pavel.

V programe má slovenský premiér v Prahe tiež stretnutie s Babišom alebo položenie venca na Národnom pamätníku na Vítkove a k pamätníku spoluzakladateľa Československa Milana Rastislava Štefánika.

Napätie a kontroverzie

Už v čase predvolebnej kampane na Slovensku sa Fico ohradzoval proti výrokom českých politikov, ktorým odkázal, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska. Reagoval tak na vyjadrenia českého prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničia Jána Lipavského (Piráti), ktorí hovorili o tom, že ich vývoj na Slovensku znepokojuje a je potrebné ho pozorne sledovať. Fico tiež kritizoval výrok prezidenta Pavla, podľa ktorého by víťazstvo slovenského expremiéra mohlo viesť k narušeniu vzťahov medzi Českom a Slovenskom. Pavel koncom septembra pri návšteve New Yorku povedal novinárom, že niektoré Ficove názory zodpovedajú skôr ruskej propagande a jeho návrat do čela vlády by podľa neho mohol mať dopad na vzťahy medzi Prahou a Bratislavou. „To by určite v prípade jeho zvolenia a získania dôvery do určitej miery narušilo aj vzťahy medzi nami, pretože by sme sa na niektoré zásadné veci pozerali inak,“ povedal vtedy Pavel.

Pavel: Netlačme Kyjev do územných ústupkov, dajme im zbrane Video

Českého premiéra Fialu zase Fico tento rok kritizoval za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska v súvislosti s jeho výrokmi o možnom ukončení slovenskej vojenskej podpory Ukrajiny. „Pán premiér Fiala vyhlásil, že nepovažuje za úplne šťastné, keby Slovensko prestalo s vojenskými dodávkami na Ukrajinu. Po prvé sa nesluší komentovať suverénne rozhodnutie suverénneho štátu. Po druhé, toto vyjadrenie premiéra Fialu nezmení nič na zámere Smeru ukončiť vojenské dodávky na Ukrajinu,“ uviedol Fico začiatkom októbra. "S tými zbraňami je to ako so sankciami proti Ruskej federácii. Napriek masívnym sankciám ruská ekonomika rastie a tá v Európskej únii, ktorá sankcie vymýšľa, klesá. Už som raz použil slávny výrok zo slávneho českého filmu Pelíšky: súdruhovia z Bruselu urobili niekde chybu,“ parafrázoval štvornásobný slovenský premiér.

Fiala: Počúvam, čo hovoria Fico a Orbán, a potom je tu nejaká realita Video

O napätí medzi oboma politikmi sa písalo aj po voľbách 30. septembra, v ktorých zvíťazil Smer. Fiala vtedy zaželal Slovákom, „nech povolebné vyjednávania vedú k zostaveniu dobrej vlády“, víťazovi demokratických volieb v susednej krajine však nezablahoželal.

Čítajte viac Pavel zvažoval, že neprijme Fica. Čaputová ho prehovorila

Prezidenta Pavla ďalej Fico kritizoval začiatkom októbra za výrok z belgických Brugg, v ktorom sa Pavel zasadzoval za diskusiu o obmedzení práva veta pre členské štáty EÚ. Fico to označil za šialenstvo: „Už sme tu mali postoj veci absolútne neznalej pani Čaputovej, ktorá podporila odobratie práva veta. Teraz sa k nej s ešte väčšou vervou pridal český prezident Petr Pavel, "povedal Fico. "Poviem to na plné ústa. Keď nám vezmú právo veta, celú Európsku úniu budú riadiť len Nemecko a Francúzsko a my budeme len nemo prihliadať a realizovať rozhodnutia, s ktorými nesúhlasíme. Bez práva veta stráca členstvo v EÚ význam. Ak povediem slovenskú vládu, spojím sa s každým premiérom, aby sa takéto šialenstvo v Európskej únii neodohralo,“ dodal Fico. Pavel sám neskôr odmietol, že by sa priamo vyslovil za obmedzenie práva veta.

Rozdelená ruskou vojnou. Má Čaputová na V4 rovnaký pohľad ako Ficova vláda? Video

Fico po nástupe do funkcie premiéra splnil svoje predvolebné sľuby a odmietol zavedenie ďalších sankcií proti Rusku, ak by poškodili Slovensko, ako ho podľa neho poškodila väčšina doterajších sankcií. Nehodlá tiež podporovať poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej vojenskej invázii. Na začiatku novembra však uviedol, že vláda nebude brániť podnikom pri výrobe a dodávkach zbraní odberateľom, a že môžu dodávať aj na Ukrajinu. Z jeho vyjadrení vyplynulo, že jeho odmietavý postoj sa týka len prípadných dodávok zbraní a munície zo zásob slovenskej armády.