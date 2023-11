Krymský most je v ohrození. Čo tak ho nahradiť tunelom?

Krymský (Kerčský) most

Ruskí a čínski obchodní predstavitelia, ktorí majú väzby na vlády oboch krajín, viedli tajné rozhovory o plánoch na vybudovanie tunela spájajúceho Rusko s ukrajinským Krymským polostrovom, ktorý Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala v roku 2014. Napísal to v piatok americký denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na ukrajinskú tajnú službu. Moskva podľa neho dúfa, že tak vznikne dopravná trasa chránená pred útokmi zo strany Ukrajiny, ktorá chce Krym získať späť.

Rokovania podľa denníka vyvolali rastúce ruské obavy o bezpečnosť Krymského mosta, ktorý slúži ako kľúčová logistická spojnica pre ruskú inváznu armádu na Ukrajine. Ukrajincom sa most podarilo niekoľkokrát zasiahnuť a zostáva zraniteľným vojenským cieľom.

Výstavba tunela v blízkosti mosta by podľa amerických predstaviteľov a odborníkov narazila na obrovské prekážky, keďže projekt takého rozsahu, ktorý by pravdepodobne stál miliardy dolárov a trval roky, sa ešte nikto nepokúsil realizovať vo vojnovej zóne.

Napriek pochybnostiam o životaschopnosti plánu má však Rusko podľa odborníkov jasné dôvody, prečo sa oň pokúsiť. Podľa Alexandra Gabujeva z Carnegieho strediska, ktorý sa zaoberá euroázijským regiónom a Ruskom, čelí Moskva riziku, že sa Ukrajina bude pokúšať na most útočiť dlhé roky.

Projekt by však predstavoval politické a finančné riziká pre Čínu, ktorá oficiálne neuznala ruskú anexiu Krymu a ktorej spoločnosti by sa mohli stať terčom ekonomických sankcií, ktoré Spojené štáty a Európska únia uvalili na Moskvu, píše The Washington Post. Zachytené e-maily medzi činiteľmi však naznačujú, že jedna z najväčších čínskych stavebných spoločností naznačila ochotu podieľať sa na projekte.

Komunikáciu poskytli denníku ukrajinskí činitelia v nádeji, že sa tak odhalí projekt a potenciálne zapojenie Číny. Autentickosť správ potvrdili ďalšie informácie, ktoré The Washington Post získal samostatne. Ide napríklad o registračné spisy firiem, z ktorých vyplýva, že na Kryme nedávno vzniklo rusko-čínske konzorcium, ktorého členmi sú ľudia uvedení v e-mailoch.

E-maily, ktoré v posledných týždňoch kolovali medzi predstaviteľmi konzorcia, spomínajú stretnutie s čínskymi delegátmi na Kryme. Jeden opisuje čínsku železničnú stavebnú spoločnosť CRCC ako „pripravenú zabezpečiť výstavbu železničných a cestných stavebných projektov akejkoľvek zložitosti v regióne Krymu“. CRCC je štátny podnik, ktorý vybudoval množstvo cestných a železničných sietí v Číne a v posledných rokoch nadviazal významné väzby s Ruskom, uvádza WP.

Registračné spisy a e-maily tiež nasvedčujú tomu, že sa Číňania aj Rusi snažia o uchovanie zúčastnených ľudí a firiem v tajnosti, zrejme v snahe ochrániť ich pred potenciálnymi západnými sankciami.

Spoločnosť CRCC na žiadosť listu o vyjadrenie k projektu na Kryme neodpovedala. K plánu vybudovať tunel pod Kerčským prielivom sa odmietol vyjadriť okrem iného aj vysoký predstaviteľ rusko-čínskeho konzorcia.

Odborníci na veľké medzinárodné dopravné projekty listu povedali, že výstavba tunela pod Kerčským prielivom je technicky realizovateľná a Čína má potrebné odborné znalosti i vybavenie. Experti sa však domnievajú, že je nepravdepodobné, že by bol tunel dokončený tak skoro, aby pomohol Rusku v jeho vojnovom ťažení na Ukrajine. Moskva ho však podľa nich môže považovať za dlhodobejšiu investíciu, ktorá by poskytla bezpečné spojenie s teritóriom, o ktoré by sa mohlo bojovať po celé desaťročia.

Podzemné práce by podľa odborníkov čelili minimálnemu riziku, ale projekt by aj tak vystavil tisíce zamestnancov, drahé kusy vybavenia a rozľahlé staveniská na dosah ukrajinských rakiet. Kvôli hrozbe útoku by podľa expertov Rusko a Čína pravdepodobne neboli schopné použiť novšie stavebné metódy, ale museli by použiť tradičnú technológiu razenia tunelov, píše WP.

„To by bolo veľmi ťažké sabotovať, ak nezaútočíte na vchody,“ povedal jeden z nemenovaných stavbárov, podľa ktorého by však ruská armáda musela chrániť nielen prieliv, ale aj výrobné závody na pobreží, a stavba tunela by podľa neho bola „vysoko riziková operácia“.