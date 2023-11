Ukrajinci si pripomínajú holodomor. Svet musí odsúdiť zločiny minulosti a súčasnosti, povedal Zelenskyj

„Snažili sa nás pokoriť, umlčať, vyhubiť. Nedokázali to. Chceli pred nami skryť pravdu a zamlčať hrozné zločiny. Nedokázali to. Chceli nás zmiasť, uviesť do omylu, prinútiť nás, aby sme neverili a nepamätali si, a preto aby sme odpustili. Nedokázali to,“ povedal Zelenskyj v prejave k národu, zverejnenom na sociálnych sieťach.

Ukrajinský prezident poďakoval všetkým štátom, ktoré „si vybrali spravodlivosť“ a „nazvali veci pravými menami“, keď uznali hladomor za zločin proti ľudskosti a proti Ukrajine.

„Zlo nebolo zastavené, nebolo odčinené. Teraz ho zastavíme. Ukrajina prežije. Ukrajina nezmizne. Ukrajina zachová seba a pravdu,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinci si pripomínajú umelo vyvolaný hladomor z 30. rokov 20. storočia, pri ktorom podľa odhadov historikov zahynulo 3,5 až šesť miliónov Ukrajincov.

Okupanti ničia pamätníky obetiam hladomoru

Rusi v okupovaných častiach Ukrajiny ničia pamätníky obetiam hladomoru. Podľa ukrajinského portálu Most, ktorý sa odvoláva na fotografie zverejnené ruskou okupačnou správou, Rusi zničili najmenej 14 pamätníkov obetiam hladomoru v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Na fotografiách je vidieť zvalená stela, muži s palicami pri pamätníkoch alebo muži, ktorí strhávajú pamätnú tabuľu z kamenného podstavca. V sprievodnom texte sa ruská okupačná správa o hladomore vyjadruje v spojení so slovom „takzvaný“. Uvádza tiež, že smrť miliónov ľudí zapríčinila kombinácia nepriazne počasia, neúrody a ekonomickej a agrárnej politiky sovietskej vlády.

Mŕtvi vojaci, horiace tanky. Ukrajinci čelia Rusom pri Avdijivke Video Jedna z najkrvavejších bitiek ruskej vojny proti Ukrajine pokračuje pri meste Avdijivka. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Holodomor, ako sa ukrajinsky hovorí katastrofickému hladu v rokoch 1931 až 1932 na území dnešnej Ukrajiny, však vyvolalo predovšetkým zabavovanie obilia a dobytka miestnym obyvateľom, ktorí boli nútení k vstupu do kolchozov. Do tohto roka uznalo 32 krajín sveta holodomor za úmyselne vyvolanú genocídu, uvádza web stanice Rádio Slobodná Európa. Podľa rezolúcie prijatej vlani nemeckým parlamentom bol hladomor „cieleným a hromadným zabíjaním ľudí hladom“ a nenastal následkom neúrody, ale v dôsledku politiky Sovietskeho zväzu pod vedením Josifa Stalina.

Čítajte viac Stalinov holodomor na Ukrajine bol genocídou, uznali poslanci. Zelenskyj ďakuje

Ako genocídu označuje hladomor od roku 2006 tiež Ukrajina. Obete hladomoru si Ukrajina pripomína vždy štvrtú sobotu v novembri, ktorá tento rok pripadá na 25. novembra.