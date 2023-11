Predstaviteľ Taiwanu: Slovensku môžeme dať technológie ako nikto iný

Zasadnutie Valného zhromaždenie Interpolu sa začína 28. novembra vo Viedni a Taiwan by na ňom rád získal štatút pozorovateľa. Prečo je pre vás dôležité, aby ste sa podieľali na práci medzinárodných organizácií? Čo to prinesie im?

Zameriavame sa na organizácie, z ktorých fungovania majú úžitok ľudia. Sú to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Interpol. V jeho prípade by sme chceli spolupracovať s policajnými zložkami iných štátov, aby sme zabránili zločinom, akými sú pašovanie ľudí či ekonomické podvody. V čase globalizácia sa takéto veci dejú všade a pri boji s kriminálnikmi je dôležitá rýchlosť. Taiwan získava informácie prostredníctvom spriatelených krajín, ale míňame pri tom veľa času. Potrebujeme priamy kontakt s medzinárodnými policajnými organizáciami. Získané informácie povedú k zatýkania zločincov, takže naša snaha mať štatút pozorovateľa je pragmatická a nemá nič spoločné s politikou. To isté platí v prípade Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Je to riziko, že nemáme všetky informácie, hoci riešime milióny letov. Rovnako by sme sa chceli podieľať na práci WHO či byť súčasťou klimatickej konferencie COP28 (koná sa od 30. novembra do 12. decembra v Dubaji, pozn. red.). Budú na nej prijaté rozhodnutia, ktorými sa bude riadiť i Taiwan, hoci nás to môže ekonomicky poškodiť, ale nemôžeme tam byť. Nie je to spravodlivé. Nechceme politickú konfrontáciu s ostatnými krajinami. Chceme byť pragmatickí, pomáhať a vymieňať si informácie, z čoho budú mať prospech všetci.

Rusko plus Čína. Vstupujeme do éry nových kríz? Video Zdroj: TV Pravda

Očakávate napríklad v prípade Interpolu podporu od Slovenska?

Hovoril som s predstaviteľmi Slovenska a dúfam, že nám môžu pomôcť.

Slovensko má novú vládu. Spolupráca s Taiwanom sa v poslednom období prehlbovala, ale premiér Robert Fico teraz hovorí, že by navštívil Čínu a podobne. Myslíte si, že nastanú nejaké zmeny vo vzťahoch Taiwanu a Slovenska?

Záleží nám na spolupráci so Slovenskom, čo by som rád zdôraznil. Ste suverénna krajina a môžete si vyberať priateľov. Ale chcel by som povedať, že tu nehovoríme o nejakom trojuholníku Slovensko-Taiwan-Čína. Môžete získať zo spolupráce s Pekingom i s nami. Nemusíte si vybrať jednu stranu. Taiwan je na Slovensku druhým najväčším investorom z Ázie. Usilujeme sa s vami budovať polovodičové kapacity. Žiadna krajina na svete by nepriniesla tieto technológie na Slovensko. Taiwanu trvalo dve až tri desaťročia, kým sme ich rozvinuli do súčasnej podoby. Teraz máme štvorročný plán a chceme vytvoriť dve laboratóriá, ktoré sa budú zaoberať polovodičmi, aby ste v budúcnosti mohli produkovať vlastné čipy. Odovzdávame poznatky slovenským talentom, 14 ľudí bolo na Taiwane v lete, ďalších 14 tam bude v zime, a v ďalších oblastiach poskytujeme viac ako 140 štipendií. Chceme pomáhať štátom, ktoré majú na svet podobný pohľad ako my, aby sme bránili demokraciu. Aj pre ruskú vojnu proti Ukrajine či infláciu vidíme nárast krajnej pravice. Musíme spolupracovať, aby sme odolali tlaku z totalitných krajín.

Stretne sa Fico s Putinom? Slovenský premiér to vysvetlil Video Zdroj: TV Pravda

Na Taiwane sa v januári konajú voľby. Obávate sa, že sa ich Peking bude usilovať ovplyvniť a zasiahnuť do demokratického procesu?

Dôverujem ľuďom a 30-ročnému procesu demokratizácie. Na Taiwane máme fungujúcu občiansku spoločnosť a médiá. Čína sa do volebného procesu usiluje zasahovať, odkedy sme mali v roku 1996 prvé priame prezidentské voľby. Okolo Taiwanu zorganizovala raketové cvičenie. Vtedy som pomáhať vytvoriť mediálne centrum, keď prišli novinári z celého sveta, lebo si mysleli, že to bude ako vo vojnovej zóne. Ale zvládli sme to a teraz budeme mať ďalšie voľby. Čína sa opäť bude o niečo pokúšať, ale, ako som povedal, dôverujem ľuďom v mojej krajine.

Má Čína nejaký špecifický cieľ, čo sa týka volieb?

Myslím si, že by uprednostnila opozičné strany, lebo tie tvrdia, že ak vyhrajú, vzťahy s Pekingom budú lepšie. No podľa mňa je to cieľ všetkých kandidátov. Lepšie vzťahy sú dobré pre ekonomický rozvoj, mier v regióne a spoluprácu. Neustála konfrontácia nie je zdravá. Hoci sa nám Čína vyhráža, musíme s ňou komunikovať. Sme tam jeden z najväčších investorov. V Číne žije milión našich ľudí a máme spoločnú kultúrnu históriu. Vzťahy s ňou sú pre nás dôležité.

Foto: Tchajpejská reprezentačná kancelária Taiwan, David Nan-yang Lee Šéf Tchajpejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-yang Lee.

Nakoľko je pravdepodobné, že by sa Čína pokúsila o vojenskú inváziu na Taiwan?

Nemám krištáľovú guľu, ale môžem vám povedať, že sa na to pripravujeme každý deň už 70 rokov. Vieme, že keby Čína chcela, tak inváziu spustí. Na Taiwan je namierených viac ako dvetisíc riadených striel. Ľudia sú na hrozbu zvyknutí a sú pripravení brániť svoju krajinu, lebo sme tvrdo pracovali na našej demokracii a životnom štýle. Veľmi si to vážime. Žili sme v diktatúre a potom sme začali proces demokratizácie. Opýtajte sa mladých ľudí na Taiwane, čo si o tom myslia. Už si zvykli kritizovať vládu a dokonca i prezidenta. Položme si otázku, či si ľudia v Číne môžu dovoliť kritizovať Si Ťin-pchinga. Demokracia podporuje kreativitu a to prispieva k ekonomickému rastu či k vedeckým objavom.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa veľa diskutuje o tom, čo spraví Peking najmä v prípade, že by Moskva uspela. Špekuluje sa, či by sa zameral na Taiwan. Ako to vnímate vy?

Čína pozoruje, čo sa deje, a učí sa. Rusko zaútočilo na Ukrajinu po zemi, Taiwan je však ostrov a invázia by bola veľmi zložitá. Čína tiež sleduje medzinárodnú podporu pre Ukrajinu. Tá však na rozdiel od Taiwanu nehrá veľkú rolu v globálnych dodávateľských reťazcoch. Najväčšie priame zahraničné investície máme z Európskej únie, ale z ekonomického hľadiska sme dôležití i pre USA či Japonsko. Keby sa Čína rozhodla zhltnúť Taiwan, zaplatila by za to vysokú cenu. Tak ako je to v prípade Ruska. Čo sa toho týka, Ukrajinci nám ukázali, že sa v prvom rade musíme brániť sami. Musíme byť pripravení. Ale nechceme vojnu s Čínou, iba by sme sa bránili.

Taiwan výrazne podporuje Ukrajinu. Prečo?

Poskytujeme Ukrajine humanitárnu pomoc. Vlani sme tam poslali s pomocou slovenskej vlády 350 ton potrebných vecí a finančne sme prispeli sumou 2,5 milióna dolárov. Tento rok to je už päť miliónov. Spolupracujeme s občianskou spoločnosťou, so združením Pontis a s Nadáciou otvorenej spoločnosti. Stretávame sa každý mesiac, aby sme rozhodli, aké projekty podporíme. Pomáhame pri odmínovaní a pri budovaní protileteckých krytov pre školy. Chceli by sme tiež, aby deti dostali tablety a notebooky. Mohli by mať dištančné vzdelávanie, ak nemôžu chodiť do školy, problém s tým má viac ako milión žiakov, čo je naozaj smutné. Minulý rok ľudia na Taiwane pre Ukrajinu vyzbierali viac ako deväť miliónov dolárov. Súcitíme s utrpením Ukrajincov. Vieme, aké to je, ak vás nejaká veľká krajina zastrašuje. A to robia Rusko i Čína. Chceli by obnoviť zašlú slávu. No myslím si, že svet sa už zmenil a nemôžeme sa vrátiť k tomu, čo bolo. Znamenalo by to katastrofu.