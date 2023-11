Orbán: Ukrajina Rusko neporazí, EÚ urobila strategickú chybu

Fico o pomoci pre Ukrajinu a Fialova reakcia Video

Bez debaty, agresia je agresia, je to porušenie medzinárodného práva a nemôžeme to akceptovať, povedal o situácii na Ukrajine Orbán vo svojom vystúpení, z ktorého výňatok zverejnil na sociálnej sieti X hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. O čom podľa Orbána treba hovoriť, je reakcia Európskej únie. Tú nepovažuje za správnu.

„Pamätám si na situáciu po obsadení Krymu, lídri EÚ sa zhodli, že tento konflikt treba urobiť lokálnym. Lokalizovať ho a izolovať,“ povedal Orbán a dodal, že EÚ poslala lídrov Nemecka a Francúzska rokovať, čo viedlo k Minským dohodám. V súčasnosti, keď explodoval konflikt v Donecku, sme zareagovali opačne, uviedol maďarský premiér.

„Nie lokalizovať, ale internacionalizovať a globalizovať. A teraz je z problému globálny problém, čo nepovažujem za správne,“ povedal Orbán. Je to zlé pre všetkých – pre Európu, Ukrajincov, Rusov.

„Zjednodušene povedané, našou stratégiou bolo, že Ukrajinci budú bojovať a tento boj vyhrajú. Rusi na bojisku prehrajú. Táto prehra bude viesť k zmenám v Moskve a príde nové vedenie, s ktorým budeme rokovať. A Putin je vojnový zločinec, zločinec, čokoľvek. Nové vedenie bude akceptovateľné ako partner pre rokovanie s Európskou úniou. Takáto bola stratégia,“ uviedol Orbán.

„My financujeme, Ukrajinci bojujú a umierajú. A kde sme teraz. Je zrejmé, že Ukrajinci na fronte nevyhrajú. Nie je žiadne riešenie na bojisku. Rusi neprehrajú. Nie sú žiadne politické zmeny v Moskve. Toto je realita,“ dodal Orbán.

Davyd Arachamija, poslanec za stranu Volodymyra Zelenského Sluha ľudu v ukrajinskom parlamente, nedávno uviedol, že Rusko navrhlo ukončiť vojnu na jar 2022 za podmienky ukrajinskej neutrality. To by si podľa neho však vyžiadalo ústavnú zmenu, keďže sa v ukrajinskej ústave spomína ako cieľ vstup do NATO, a boli tu aj pochybnosti, či Rusko dodrží to, čo sľúbi. Ak by Ukrajina nemala bezpečnostné záruky, bola by zraniteľná a Rusi by mohli opäť zaútočiť. Kým v Istanbule prebiehali rokovania, nečakane prišiel na Ukrajinu britský premiér Boris Johnson so stanoviskom nič nepodpisovať, ale bojovať, uviedol Arachamija.