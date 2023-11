ONLINE: Hamas a Izrael rokujú o predĺžení prímeria

8:30 Izrael a radikálne palestínske hnutie Hamas rokujú o možnom predĺžení terajšieho prímeria v Pásme Gazy o ďalšie až štyri dni. S odvolaním sa na zdroje blízke vyjednávaniu, ktoré pomáhajú sprostredkovať Egypt a Katar, o tom v pondelok informoval denník The Wall Street Journal (WSJ). Podľa zdrojov WSJ ide tiež o prepustenie starších mužov držaných ako rukojemníkov, doteraz boli prepúšťané prevažne ženy, deti a cudzinci.

Výmenou za už skôr dohodnutý pokoj zbraní, ktorý začal platiť v piatok ráno, by mal dnes Hamas prepustiť ďalších 11 rukojemníkov, ich celkový počet tak bude dopredu dohodnutých 50, pripomína web denníka The Times of Israel (ToI). Izrael dostal zoznam týchto rukojemníkov a podľa kancelárie izraelského premiéra sa o ňom „vedú diskusie“. Podľa ToI však nie je jasné, o čom presne sa v tejto súvislosti diskutuje. Hamas sa zaviazal prepustiť celkovo 50 rukojemníkov, Izrael na oplátku sľúbil prepustiť 150 palestínskych väzňov a umožniť prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa dohody môže byť pokoj zbraní predĺžený o jeden deň za každých desať prepustených rukojemníkov.

Prípadné predĺženie dočasného pokoja zbraní záleží aj na tom, či sa Hamasu podarí nájsť desiatky rukojemníkov, ktorých držia v Pásme Gazy iné ozbrojené skupiny, gangy aj civilisti, povedal denníku The Financial Times (FT) katarský emír Tamim bin Hamad Chalífa Sání. Práve pátranie po až 40 rukojemníkoch v Pásme Gazy, ktorých nedrží Hamas, je podľa katarského emíra pre palestínske hnutie jednou z motivácií k pokoju zbraní.

"Ak nájdu ďalšie ženy a deti, bude (prímerie) predĺžené. Nemáme jasné informácie, koľko presne ich môžu nájsť, pretože jeden z dôvodov pauzy je, aby mali (Hamas) čas na hľadanie zvyšku nezvestných, "uviedol Sání.

Izrael dal Kataru k dispozícii zoznam viac ako 90 žien a detí zajatých pri krvavom útoku Hamasu na juhu Izraela 7. októbra, povedal FT Sání. Zomrelo vtedy približne 1 200 ľudí a 240 ich bolo odvlečených do Pásma Gazy spravovaného Hamásom. Izrael je podľa emíra ochotný predĺžiť prímerie, ak bude mať dôkazy, že má Hamas ďalších rukojemníkov, ktorých môže prepustiť.