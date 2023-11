Český komentátor o návšteve Fica v Prahe: Politici sa tvárili, ako keby prišiel do nepriateľskej krajiny

Premiér Fico a Fiala sa stretli v Prahe Video

Keby sme dali na názor politikov, prichádzal slovenský premiér vlastne do nepriateľskej krajiny, pretože nikto z našich najvyšších činiteľov nemal pred dvoma mesiacmi tú slušnosť, aby mu zablahoželal k víťazstvu vo voľbách. Aj keď museli tušiť, že raz budú musieť prehltnúť žabu, s Ficom sa stretnúť a potom s ním mnohokrát rokovať. Asi tajne dúfali, že sa na Slovensku podarí Fica prečísliť, obísť a zahnať do opozície, ale boli to vlhké sny. Prezident a šéfka Snemovne sa však v piatok pre istotu s „netvorom“ detinsky zišli bez prítomnosti médií, aby náhodou neexistovala fotka, ako si potriasajú rukami, uviedol komentátor.

Koloritom návštevy bola špekulácia, ako sa vraj Petr Pavel s Ficom stretnúť nechcel a ako sa podvolil až potom, keď za neho orodovala Čaputová. Čo je to za nezmysel? Prečo by prezidentka mala mať záujem na tom, aby jej úhlavný politický sok neutrpel v Prahe hanbu? To skôr vyzerá na riadenú fámu z Hradu, aby mal prezident alibi u ‚svojich‘, ako sa naozaj nechcel ušpiniť, ale v záujme štátu ustúpil, píše Korecký.

Komentátor pripomína, že česká reprezentácia mala so slovenskou výborné vzťahy, či už boli politicky podobní alebo stáli na opačnej strane. Dialo sa to, aj keď pretrvával český syndróm „staršieho brata“, na ktorý sú Slováci alergickí. Dnes ho evidentne nahradil oveľa ničivejší syndróm „morálnejšieho brata“, ktorý sa pozerá zvrchu na „Putinovho pohoniča“ z Bratislavy. Iba preto, že „iný politik a iný štát môžu mať na niečo iný názor ako naši papaláši“.

„Arogantný netvor Fico“ sa však nad tieto drobné facky povzniesol, napísal komentátor. „Stretol sa so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi a navrch aj s Milošom Zemanom a Andrejom Babišom, aby ukázal, že nerobí rozdiely. Holt štyri premiérstva sú na človeku poznať, v porovnaní s politickým amatérizmom a trápnym aktivizmom. ‚Špekuláciám o orodovaní Čaputovej neverím, nezisťoval som, kto mi neblahoželal…‘ Fico udelil českým kolegom lekciu, že politika sa nerobí srdiečkom, ale hlavou. A potom odišiel stredom,“ zhodnotil Korecký.