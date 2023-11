ONLINE: Pavel varoval, že ak Západ poľaví v podpore Kyjeva, budúci rok hrá pre Rusov

5:55 Ak Západ poľaví v podpore Ukrajiny, môže byť na budúci rok pre Rusko ešte priaznivejší. Víťazstvo Ruska vo vojne proti Ukrajine by pritom mohlo mať pre Západ nepríjemné dôsledky v budúcnosti. Povedal to v rozhovore s talianskym denníkom Corriere della Sera český prezident Petr Pavel, ktorý v utorok počas oficiálnej návštevy Talianska bude rokovať s náprotivkom Sergiom Mattarellom aj s premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Pavel zdôraznil, že ako prezident posudzuje situáciu ohľadom vojny na Ukrajine nielen z perspektívy bojiska, ale aj z hľadiska princípov. „Nemáme inú možnosť, ako dať Ukrajine všetko, čo potrebuje pre svoju úlohu obnoviť suverenitu a kontrolu nad svojimi hranicami: Čokoľvek menšie by bolo naším neúspechom,“ povedal Pavel.

Víťazstvo Ruska by posilnilo myšlienku, že iné režimy môžu dosahovať svoje ciele silou a že sa môžu spoliehať na slabosť západných demokracií, domnieva sa Pavol.

Budúci rok bude podľa českej hlavy štátu pre Ukrajinu ešte ťažší a nadchádzajúca zima mimoriadne náročná. Pavel poukázal na to, že väčšina ukrajinskej infraštruktúry je zničená a ani so západnou pomocou ju nemožno úplne obnoviť. „Pre obyvateľstvo to bude ťažké a s váhaním krajín, ktoré teraz podporujú Ukrajinu, porastie pocit frustrácie. A prirodzene to vytvára situáciu, ktorá nie je príliš priaznivá pre pokračovanie protiofenzívnych operácií,“ upozornil Pavel.

Zima podľa neho poskytne Rusku, ktoré už dokázalo svoj priemysel previesť do vojnového režimu, čas na obnovu. „Vyrábajú oveľa viac veľkorážnej munície, viac tankov, naberajú viac vojakov. Rokujú s viacerými krajinami o dodávkach,“ pripomenul prezident. „Ak premeškáme príležitosť zachovať našu podporu Ukrajine, na budúci rok by mohol byť pre Moskvu ešte priaznivejší. Tento rok je kľúčový pre položenie základov úspechu, na budúci rok bude zložitejší,“ dodal.

Pavol kritizoval nedostatočné dodávky vojenského materiálu Ukrajine, ktorá tak nemôže pokračovať vo vysoko intenzívnej operácii. „Nedodržali sme sľuby zásobovať Ukrajincov delostreleckou muníciou, výcvik na F-16 neprebieha tak rýchlo, ako by mal,“ povedal Pavel a poukázal napríklad na váhanie Berlína ohľadom dodávok striel s dlhým doletom Taurus.

5:50 Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vyhlásil, že ďalších 3000 jeho bojovníkov je pripravených ísť bojovať na Ukrajinu a byť súčasťou nových jednotiek síl ruského ministerstva obrany a ruskej národnej gardy. Informovala o tom v noci na utorok agentúra Reuters.

Pre Kadyrova, ktorý sa často opisuje ako „pešiak“ ruského prezidenta Vladimira Putina a ktorý zároveň občas hlasno kritizuje výkon Ruska v konflikte, je vojna na Ukrajine obrannou stenou proti údajnej agresii Západu, poznamenal Reuters.

„Majú najlepšiu výstroj a moderné zbrane,“ uviedol Kadyrov na sociálnej sieti Telegram. „Okrem toho sú chlapci veľmi bojovní a veľmi motivovaní dosahovať výsledky,“ dodal čečenský vodca.

V máji Kadyrov povedal, že Čečensko, ktoré je jednou z republík Ruskej federácie, vyslalo na Ukrajinu od začiatku vojny viac ako 26 000 bojovníkov, vrátane 12 000 dobrovoľní­kov, a že sa 7 000 z nich v danej chvíli aktívne zúčastňuje bojov.

Kadyrove tvrdenia nemožno nezávisle overiť a odhady počtu čečenských bojovníkov vyslaných na Ukrajinu sa líšia. Do vojny sa zapojilo aj niekoľko čečenských ozbrojených zoskupení na strane Ukrajiny.

Tento mesiac Kadyrov povedal, že veľká skupina bývalých žoldnierov z Vagnerovej skupiny tiež začala výcvik so špeciálnymi jednotkami z Čečenska.