Dva týždne v temnote. Desiatky indických uviaznutých robotníkov vyslobodili z tunela

Záchranárom na severe Indie sa dnes podarilo prevŕtať k 41 stavebným robotníkom, ktorí pred viac ako dvoma týždňami uviazli v zrútenom cestnom tuneli. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Podľa nich sú teraz záchranné tímy pripravené robotníkov po jednom z tunela evakuovať do bezpečia, operácia ale potrvá ďalších niekoľko hodín.

Muži zostali uväznení v 4,5 kilometri dlhom tuneli v himalájskom štáte Uttarákhand 12. novembra. Cestu von robotníkom blokovalo 50 až 60 metrov stavebného odpadu. Záchranári najprv použili ťažkú techniku, vrtné zariadenie sa ale niekoľkokrát v náročnom teréne pokazilo, a tak posledných zhruba desať metrov hĺbili ručne.

Foto: TASR/AP India, nehoda, tunel, robotník, baník Jeden zo 40 robotníkov uväznených v zavalenom tuneli v severoindickom štáte Uttaránčal v utorok 21. novembra 2023.

Do vytvoreného otvoru bola postupne inštalovaná rúra so šírkou 90 centimetrov, ktorú majú byť robotníci vytiahnutí von. Podľa agentúry Reuters je potrebné vsunúť rúru do poslednej vyhĺbenej časti a tiež je potrebné odpratať z cesty zvyšné vykutané kamene a hlinu. Až potom budú môcť záchranári preliezť dovnútra k robotníkom a začať im pomáhať von, povedali Reuters indickí činitelia.

Čítajte aj Robotníci uväznení v tuneli po 10 dňoch prvýkrát komunikovali cez kameru

Pri vstupe do tunela sú pripravené desiatky záchranárov s lanami a rebríkmi a na miesto prichádzajú sanitky, ktoré majú následne zachránené dopraviť do nemocnice vzdialenej asi 30 kilometrov.