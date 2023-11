So zimou prišla aj únava. Ukrajina chystá zmeny v odvode brancov, aby udržala bojaschopnosť

Ukrajina chystá zmeny v odvode brancov v snahe udržať svoju bojaschopnosť. S odvolaním sa na ukrajinských činiteľov to napísal denník The Guardian, podľa ktorého Kyjev plánuje začať využívať komerčné náborové firmy na cielenejšie odvody. Zmyslom je ubezpečiť brancov o ich nasadzovaní do úloh, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam, a neposielať ich jednoducho priamo na front. Ukrajina sa bráni ruskej invázii už viac ako rok a deväť mesiacov.