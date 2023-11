Putin: Západ potrebuje rozporcovať a vydrancovať Rusko. Vraciame sa ako svetová veľmoc

Nielen západné tanky. Ukrajinci vyrazili do boja na stroji T-72 Video Aj staršie tanky dokážu bojovať, ako ukazuje nasadenie stroja T-72 na ukrajinskej strane. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Je to naša krajina, ktorá je na čele vytvárania spravodlivejšieho sveta,“ povedal Putin.

Boj krajiny za zvrchovanosť v terajšej „špeciálnej vojenskej operácii“, ako Moskva nazýva svoju vojnu proti Ukrajine, má podľa prezidenta „bez akéhokoľvek preháňania národnooslobod­zovací charakter“. Rusko podľa neho bojuje nielen za svoju slobodu, ale za slobodu celého sveta.

„Obhajujeme bezpečnosť a prosperitu celého nášho národa, vyššie historické právo byť Ruskom, silnou a nezávislou mocnosťou, civilizáciou. Práve naša krajina, ruský svet, ako to už bolo neraz v dejinách, zatarasila cestu tým, ktorí sa usilujú o svetovládu,“ vyhlásil. „Otvorene hovoríme, že diktatúra jedného hegemóna chátra, upadla do chaosu a je pre okolie jednoducho nebezpečná. To už chápe celá svetová väčšina,“ povedal bez toho, aby výslovne zmienil Spojené štáty, ktoré v predchádzajúcich prejavoch obviňoval zo zavlečenia Ruska do vojny.

Práve na Putinov rozkaz rozpútala ruská armáda vpádom do susednej krajiny pred 643 dňami najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa Západu a Ukrajiny ide o ničím nevyprovokovanú agresiu Ruska.

Putin podľa denníka Kommersant vyhlásil, že Západ „potrebuje rozporcovať a vydrancovať“ Rusko, ktoré je príliš rozmanité, než aby zapadlo do „logiky západných rasistov a kolonizátorov“, a preto Západ tvrdí, že „Rusko je väzením národov a sami Rusi sú národom otrokov“.

Sedemdesiatje­denročný Putin, o ktorom sa predpokladá, že v marci budúceho roka bude opäť kandidovať na prezidenta, tiež varoval Západ pred akýmkoľvek zasahovaním do volieb. „Akékoľvek zasahovanie zvonku, provokácia s cieľom vyvolať konflikty medzi národnosťami a vierovyznaniami, budeme vnímať ako činy agresie proti našej krajine,“ povedal.

Od invázie na Ukrajinu Putin zmenil svoju verziu vojny a opisuje ju ako existenčnú bitku medzi posvätnou ruskou civilizáciou a arogantným a upadajúcim Západom. Zatiaľ čo Západ vníma Putina ako diktátora, ktorý vedie dobyvačnú vojnu, oslabil Rusko, posilnil ukrajinskú štátnosť a súčasne zjednotil Západ a dal NATO po skončení studenej vojny nový zmysel existencie, Putin tvrdí, že Západ na Ukrajine zlyháva a že zlyhal aj jeho pokus poraziť Rusko. Ruským podnikateľom teraz ďakoval, že sa dokázali vyhnúť západným sankciám, napísal Reuters.

Západ popiera, že by chcel rozbiť Rusko, a uvádza, že pomáha Ukrajine odraziť ruskú agresiu, oslobodiť okupované územia a potrestať Putina za vojnu.

Šéf štátu vystúpil prostredníctvom videokonferencie na takzvanom Svetovom ruskom ľudovom zhromaždení, ktoré vedie hlava ruskej pravoslávnej cirkvi, moskovský patriarcha Kirill. Putinov prejav bol premietaný na obrovskú obrazovku hneď vedľa dvoch kópií starodávnych ikon. Ruská pravoslávna cirkev je horlivým inštitucionálnym zástancom vojny Ruska proti Ukrajine a Putin zastáva jej konzervatizmus ako súčasť svojej vízie ruskej identity, dodala agentúra.