Americký tank Abrams na Ukrajine. Čo všetko sa dá z prvej fotky vyčítať?

Vozidlo je v tzv. lesnej kamufláži zloženej z polí zelenej, hnedej a čiernej farby. Americká armáda ju používa v Európe už od čias studenej vojny. Tank je vo verzii M1A1SA, čo je starší model z roku 2006. Najnovšia verzia, ktorú americká armáda používa, je M1A2 SEPv3. Skratka znamená System Enhancement Package version 3, čo sa dá preložiť ako Tretí balík vylepšenia systémov.

Nielen západné tanky. Ukrajinci vyrazili do boja na stroji T-72 Video Aj staršie tanky dokážu bojovať, ako ukazuje nasadenie stroja T-72 na ukrajinskej strane. Zdroj: / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

M1A2 SEPv3 má lepšie digitálne systémy, ktoré monitorujú napríklad technický stav a prípadné poškodenie tanku. Má datalink pre programovateľnú muníciu, čo znamená, že vie nastaviť granát tak, aby vybuchol v určitej vzdialenosti priamo nad nepriateľským zákopom a zasypal ho črepinami zhora. Má pomocnú motorovú jednotku, ktorá dodáva elektrickú energiu jeho systémom, keď tank stojí. Nemusí tak zapínať hlavný motor. Výhodou je nielen úspora paliva, ale aj výrazne nižšia tepelná stopa. Významným prvkom tejto verzie je montáž izraelského systému aktívnej ochrany Trophy na vežu. Ten dokáže automaticky ničiť rakety a iné strely, ktoré na tank mieria.

Nič z toho však Ukrajinci nedostali. Písmená SA v označení staršej verzie M1A1SA znamenajú Situational Awareness, čiže Prehľad o situácii. Tomu zodpovedajú aj vylepšenia, ktoré táto verzia v minulosti dostala. Išlo o rýchlejší a presnejší systém riadenia streľby, digitálne mapy, ktoré v reálnom čase ukazujú rozmiestnenie vlastných jednotiek a senzory, ktoré umožňujú zisťovať presnú polohu vzdialených cieľov. Tie sú síce mimo dostrelu tanku, ale posádka na ne môže navádzať delostreleckú paľbu. Inak má M1A1SA podobné parametre a rovnaký kanón kalibru 120 mm ako najnovšia americká verzia M1A2 SEPv3. Rozdielny je ešte počet prístrojov na nočné videnie. Nový model má dva najnovšej tretej generácie pre veliteľa a strelca. Starší tank má len jeden pre strelca a to ešte druhej generácie.

zväčšiť Foto: Úrad prezidenta Ukrajiny Assault Breacher 2 Vozidlo Assault Breacher na vytváranie priechodov v mínových poliach a iných prekážkach. Fotografia na Ukrajine vznikla začiatkom novembra.

Dodanie staršej verzie má ale aj niekoľko výhod. Americká armáda používa okolo 650 kusov M1A1SA, no v priebehu dvoch rokov ich chce všetky vyradiť a nahradiť najnovším modelom M1A2. K dispozícii je tiež okolo 3000 kusov ešte starších verzií M1A1, ktoré sú uložené v skladoch a dali by sa v prípade potreby ľahko upraviť na štandard M1A1SA. Spojené štáty by tak mohli v budúcnosti jednoducho a rýchlo dodať viac tankov, hoci zatiaľ ich prišlo len 31.

Jednou z prekážok je, že USA nedodávajú pancier s vrstvou z ochudobneného uránu do zahraničia, a to ani svojim najbližším spojencom. Pred dodaním Abramsov na Ukrajinu im teda museli vymontovať čelný pancier korby aj veže a vrstvu z ochudobneného uránu nahradiť plátom z volfrámu. To je, ostatne, tiež jeden z dôvodov, prečo nedodali M1A2, ale starší model – je logickejšie nerobiť takúto demontáž na najnovších strojoch.

Na Západe sa už špekuluje o tom, že Ukrajina dostane čoskoro aj ďalšiu várku Abramsov. Podľa magazínu Forbes sa tak môže stať už v januári a v tichosti. Ukrajina totiž čoraz viac zbraní dostáva bez predchádzajúceho verejného ohlásenia. Stalo sa tak napríklad aj v prípade rakiet ATACMS. Jedna taká neohlásená dodávka súvisí aj s tankom Abrams. Na začiatku novembra ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil pri príležitosti dňa raketových vojsk, delostrelcov a ženistov fotky, na ktorých sa objavilo aj vozidlo Assault Breacher.

Tento stroj so skratkou ABV slúži na vytváranie priechodov v nepriateľských prekážkach. Má veľkú radlicu a silný pancier. Dokáže vyorávať míny, odstraňovať betónové a iné prekážky a má aj výmetnicu výbušnej šnúry, ktorá odpaľuje míny ďaleko pred vozidlom. Bezpečnú cestu označuje zapichovaním vlajočiek do zeme. To všetko dokáže bez toho, aby z neho musela dvojčlenná posádka vyjsť. Jeden Assault Breacher môže urobiť prácu, na ktorú by bolo potrebných viacero ľahších vozidiel. Špekuluje sa, že Ukrajina dostala v novembri až šesť strojov tohto typu. Nie je však zatiaľ známe, ktorá jednotka ich zaradila do výzbroje.

zväčšiť Foto: ZSU Abrams 4 tankova brigada Odznak ukrajinskej 4. tankovej brigády pri čelnom pancieri tanku Abrams. Veža je otočená smerom dozadu.

Rovnako nie je známe, ktorá jednotka dostala tanky Abrams. Objavila sa síce fotka, na ktorej je pri čelnom pancieri Abramsa ruka držiaca odznak ukrajinskej 4. tankovej brigády, môže však ísť o pokus o zmätenie ruského nepriateľa. Jednak ide o najstarší znak tejto brigády, ktorý používala v čase svojho vzniku a dnes už má iný. A navyše, táto brigáda už zaradila do výzbroje tanky Leopard 2. V ukrajinských brigádach je síce bežné, že rôzne prápory používajú rôzne typy tankov. Väčšinou ale na jeden prápor západných tankov pripadá niekoľko práporov starších sovietskych typov ako T-64, T-72 alebo T-80, ktorých má Ukrajina výrazne viac. Sústrediť v jednej brigáde Abramsy i Leopardy by bolo neobvyklé.

zväčšiť Foto: ZSU abrams na ukrajine Prvý celkový záber na tank Abrams na Ukrajine.

Na záver ešte spomenieme, že fotografia tanku Abrams sa najnovšie objavila už aj na ruských kanáloch. Má zobrazovať jeho zničenie v aktuálnych bojoch na východe Ukrajiny. Jednoduché preverenie cez vyhľadávanie obrázkov na Google však ukazuje, že záber je omnoho starší. Prvýkrát sa objavil už v roku 2014 a ukazuje tank Abrams uviaznutý v ťažkom rozbahnenom teréne na okraji vodného toku.