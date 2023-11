Najsilnejší Európania 2024: Nositeľ zmeny Tusk, rojko Zelenskyj, Putinova bankárka ako narušiteľka

Najvplyvnejšou osobnosťou roka 2024 bude podľa serveru Politico pravdepodobný nový poľský premiér Donald Tusk, ktorý chce napraviť pošramotené vzťahy svojej krajiny s Európskou úniou. Politico ho prirovnáv k vetru zmien.

Web rozdelil vplyvné osobnosti do troch skupín: Doers (Činitelia), Dreamers (Rojkovia) a Disrupters (Narušitelia). Do prvej skupiny radí Politico „ľudí s výkonnou mocou“, do druhej „tých, ktorí reprezentujú ideu určujúcu debatu“ a do tretej „tých s najlepšími predpokladmi zvrátiť hru nečakaným smerom“.

Najvplyvnejší v skupine rojkov bude podľa redakcie webu v budúcom roku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého vlani Politico označilo za vôbec najdôležitejšiu osobnosť tohto roku. Patrí sem aj väznený predák ruskej opozície Alexej Navalnyj, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolaová, šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach či jeden zo strojcov brexitu Nigel Farage. Na šiestom mieste je český prezident Petr Pavel.

„Winston Churchill. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela. Raz za čas príde vodca a sám zmení chod dejín nie silou svojej armády alebo silou svojej ekonomiky, ale silou svojich slov. Takýmto lídrom je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od jeho vzdorného videa ‚Sme tu‘ nakrúteného v prvých dňoch vojny pred prezidentskou kanceláriou na Bankovej ulici a jeho ikonického vtipu ‚Potrebujem muníciu, nie odvoz‘, ktorý zaznel ako reakcia na ponuku USA na evakuáciu až po turné po parlamentoch v Európe a vo svete. Inšpiroval Ukrajincov, aby naďalej odolávali pokusu o totálnu inváziu Ruska, a prehováral, zahanboval či prosil národy, aby im v tom pomohli,“ píše o Zelenskom Politico.

Medzi činiteľmi figuruje na prvej priečke talianska premiérka Giorgia Meloniová, nasledovaná predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Patrí sem aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý obsadil v tejto kategórii šiestu priečku, alebo vodca britských labouristov Keir Starmer.

Kategóriu narušiteľov dominuje guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová pred katalánskym separatistickým lídrom Carlesom Puigdemontom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

„Elvira Nabiullinová je špičková technokratka, vďaka ktorej funguje vojnová mašinéria ruského prezidenta Vladimira Putina. Počas desaťročia, keď sedela na čele ruskej centrálnej banky, jej jastrabia menová politika opakovane zachránila rubeľ a udržala ekonomiku krajiny nad vodou. Putinovej bankárke, predtým s upokojujúcim vplyvom a teraz ako tichej spoločníčke, sa podarilo odvrátiť účinky bezprecedentných západných sankcií, ktorých cieľom bolo vyčerpať kremeľskú kasu, čím sa predĺžila vojna na Ukrajine,“ píše Politico.