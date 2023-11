ONLINE: Putin bude bojovať až do amerických volieb, obávajú sa v USA

Šéf NATO Jens Stoltenberg nechce predpovedať vývoj na fronte, pretože považuje vojny za nepredvídateľné. Český prezident Petr Pavel hovorí o limitoch pre Rusko. Ak by neboli stanovené, tak by podľa neho ruské imperiálne ambície nemali hranice. V USA predpokladajú, že Vladimir Putin nebude o mieri rokovať skôr, než spozná výsledky amerických volieb.

5:55 Ruský prezident Vladimir Putin neuzavrie mier s Ukrajinou, kým nebude poznať výsledky volieb v USA v novembri 2024, uviedol v utorok podľa agentúry Reuters vysoký predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí v obavách, že potenciálne víťazstvo bývalého prezidenta Donalda Trump by mohol zvrátiť západnú podporu Kyjevu.

Trump, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v roku 2024 a je hlavným kandidátom na republikánsku prezidentskú nomináciu, ostro kritizoval podporu Kyjeva zo strany USA.

Vysoký predstaviteľ USA po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli uviedol, že aliancia zopakovala svoju podporu Ukrajine s vedomím, že mierová dohoda v budúcom roku je nepravdepodobná.

„Očakávam, že Putin neuzavrie mier alebo zmysluplný mier skôr, než uvidí výsledok našich volieb,“ povedal predstaviteľ, ktorý pod podmienkou anonymity hovoril o výsledkoch stretnutia. Na otázku, či vyjadruje osobný názor alebo názor americkej vlády, predstaviteľ povedal, že ide o „všeobecne zdieľaný predpoklad“.

„To bol kontext, pri ktorom všetci spojenci vyjadrili silnú podporu Ukrajine“ na utorkovom stretnutí NATO, dodal predstaviteľ bez toho, aby spomenul meno Trumpa alebo výslovne povedal, ako výsledok volieb ovplyvní podporu Ukrajine.

5:50 V Bruseli sa v stredu končí dvojdňové zasadnutie ministrov zahraničia Severoatlantickej aliancie. Na programe bude najmä situácia na Ukrajine a rokovaní sa zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Zasadnutie má tiež za úlohu okrem iného pripraviť summit lídrov NATO, ktorý sa uskutoční na budúci rok v júli vo Washingtone.

Rusko prinieslo ďalekosiahly vojenský konflikt do Európy, spôsobilo na Ukrajine obrovské ľudské utrpenie a deštrukciu, uviedol český prezident Petr Pavel v prednáške na škole NATO Defense College v Ríme.

„Rusko, stály člen Bezpečnostnej rady OSN, si osvojilo imperialistické, vražedné ťaženie proti suverénnej krajine a pácha vojnové zločiny rozmerov, ktoré neboli v Európe k videniu v posledných 80 rokoch s výnimkou masakru v Srebrenici,“ povedal Pavel. Rusko je v súčasnosti najvýznamnejšou hrozbou pre európsku bezpečnosť, uviedol.

Ruské imperiálne ambície by podľa Pavla nemali limity, ak by tieto limity neboli stanovené. „Ak mu to bude dovolené, Rusko sa nebude zdráhať zobrať si regióny bývalého východného bloku,“ poznamenal. Krajiny, ktoré stále nie sú členmi Európskej únie a NATO, podľa neho čelia veľkému riziku. „Preto je veľmi dôležité podporovať štáty ako Moldavsko, Gruzínsko či Bosna a Hercegovina,“ povedal.

Zopakoval, že Ukrajina musí byť naďalej podporovaná politicky, ekonomicky, humanitárne aj vojensky. Na tom sa podľa svojich skorších slov zhodol aj pri rokovaní s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Politici majú podľa Pavla tiež veľkú zodpovednosť z hľadiska strategickej komunikácie. „Osobne doma opakovane vysvetľujem, že na Ukrajine je v stávke naša vlastná bezpečnosť,“ konštatoval.

„Prirodzene nie každý takýto pohľad zdieľa. Počas môjho krátkeho prezidentského obdobia som mal možnosť hovoriť s niektorými lídrami, ktorých pohľad na Rusko bol celkom odlišný. Mojou ambíciou nie je ich súdiť, ale počúvať a vysvetľovať, ako súčasný vývoj súvisí s historickou skúsenosťou našej krajiny,“ poznamenal.

"Ak by Rusko ťažilo zo svojej agresie, jeho chuť by vzrástla. Navyše by to mohlo inšpirovať ďalšie krajiny k použitiu vojenskej sily v honbe za svojimi záujmami, "dodal Pavel.

Podľa šéfa NATO Jensa Stoltenberga je dôležité, aby pokračovala podpora Ukrajiny, ktorá čelí ruskej invázii. Stoltenberg ocenil nedávne oznámenia Nemecka a Holandska o poskytnutí novej vojenskej podpory Kyjevu. Rovnako vyzdvihol nedávne otvorenie výcvikového centra pre pilotov stíhačiek F-16 v Rumunsku.

„Vidíme intenzívne boje pozdĺž frontovej línie a veľmi časté dronové útoky na ukrajinské mestá,“ povedal v utorok Stoltenberg s tým, že v najbližších týždňoch je potrebné pripraviť sa na ďalšie ruské útoky.

Šéf NATO nechcel predpovedať, aký by mohol byť ďalší vývoj vojny Ruska proti Ukrajine. „Som veľmi opatrný, pokiaľ ide o predpovedanie vývoja na fronte, pretože vojny sú zo svojej podstaty nepredvídateľné,“ povedal Stoltenberg. „Odvaha, odhodlanie a schopnosti ukrajinských vojakov ale robia obrovský dojem na celý svet,“ dodal s tým, že je povinnosťou spojencov poskytnúť Ukrajine zbrane, ktoré potrebuje. Súvisí to aj s bezpečnosťou spojencov z NATO.