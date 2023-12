Prvý vyradený Leopard 1 na Ukrajine – osamotený tank zasiahlo a poškodilo delostrelectvo

Leopardy 1 dostali Ukrajinci tak trochu nechtiac. V januári im Západ sľúbil prvé moderné tanky vrátane Leopardov 2. Tých však bolo k dispozícii pomerne málo. Vo februári sa preto Nemecko rozhodlo dodať aj Leopardy 1, hoci o tie Ukrajina nežiadala. V skladoch ich však bolo k dispozícii podstatne viac. Nemecko v spolupráci s Holandskom a Dánskom postupne dali dokopy 195 kusov a prebiehajú intenzívne rokovania o získaní ďalšej stovky z Grécka.

Ani s dodávkami týchto strojov to však nie je ružové. Staré tanky totiž treba najprv opraviť a až potom ich možno poslať na Ukrajinu. Prvé kusy tak dostala až v júli a dokopy ich prišlo zatiaľ len 30. Všetky tanky pre Ukrajinu sú v poslednej verzii Leopard 1A5, ktorá sa prvýkrát objavila v roku 1987 a oproti starším modelom má viacero vylepšení. Ide napríklad o lepšiu pancierovú ochranu či účinnejšiu muníciu pre kanón kalibru 105 mm. Má tiež systém riadenia paľby podobný systému z tanku Leopard 2 a nové pozorovacie prístroje s nočnou optikou.

Napriek lepšiemu senzorovému a elektronickému vybaveniu je pancier i kanón Leopardu 1 príliš slabý na to, aby sa postavil novším ruským tankom. Stroj však môže slúžiť na menej exponovaných úsekoch frontu na ostreľovanie nepriateľských zákopov a podporu pechoty. Práve z takéhoto úseku pochádza video zachytávajúce stratu prvého tanku tohto typu. Vzniklo na hranici Charkovskej a Luhanskej oblasti. Tento úsek frontu síce už niekoľko mesiacov čelí sústavnému tlaku, no Rusi tam nasadzujú len druhoradé jednotky. Skúsenejšie oddiely posielajú viac na juh – ku Bachmutu, Avdijivke a do Záporožskej oblasti. Cieľom ich tlaku na severe je viazať ukrajinské sily – a na to postačia aj mobilizovaní vojaci.

Video zachytáva tank Leopard 1, ako najprv ide po ceste popri úzkom lesnom páse. Potom sa pohybuje v oblasti zarastenej nízkymi kríkmi a napokon skončí na zanedbanom poli. Tank po celý čas zdiaľky sleduje prieskumný dron a neskôr sa naň zameria delostrelecká paľba. Tri z granátov vybuchnú dosť ďaleko od neho, ale tri-štyri explodujú v tesnej blízkosti, v jednom prípade sa dokonca zdá, že ide o priamy zásah.

zväčšiť Foto: Twitter tank Leopard 1A5 zasiahnuty na Ukrajine Záber z videa na zasiahnutý tank Leopard 1A5. Vedľa neho vidno kráter po delostreleckom granáte, ktorý poškodil ľavé predné koleso.

Po jednom výbuchu tank dokonca začne mierne dymiť. Zdá sa, že mu začal horieť kôš na zadnej časti veže, ale veľmi rýchlo zhasol. Zábery v závere videa ukazujú, čo sa s tankom stalo. Výbuch tesne vedľa neho odtrhol blatník a poškodil ľavé predné koleso. Tank znehybnel a posádka ho opustila. Stroj však nevybuchol a okrem podvozku vyzerá nepoškodený. Video sa prvýkrát objavilo v utorok večer a ak by stroj neskôr Rusi dorazili, určite by sa tým už stihli pochváliť. Je teda pravdepodobné, že sa ho Ukrajincom podarilo dostať do bezpečia. Tí zábery z takýchto odťahových akcií zverejňujú málokedy, aby neposkytovali informácie o stave svojej techniky.

Video vzniklo pri obci Andrijivka východne od Svatove. Otázkou je, čo práve Leopard 1 robil, keď bol zasiahnutý. Pravdepodobne sa len presúval v blízkosti frontovej línie. Útok osamoteného tanku v otvorenom poli nedáva zmysel – a navyše, tank ani raz na nič nevystrelil. O to reálnejšie vyzerá jeho odtiahnutie, ak sa nachádza na vlastnom území.