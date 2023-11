ONLINE: Žiadny pat vo vojne nie je, pošlite nám muníciu, žiada Kyjev

Ukrajina sa nevzdáva, nič nás nezastaví, povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a odmietol, že by situácia na bojisku bola patová.

6:55 Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu Európska únia zatiaľ dodala Ukrajine len 300 000 kusov delostreleckej munície zo sľúbeného milióna do marca budúceho roka. Kuleba vyzval na väčšie prepojenie obranného priemyslu Ukrajiny a NATO, aby mal Kyjev zásoby potrebné na porážku Ruska.

Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj nedávno v rozhovore s magazínom The Economist uviedol, že vojna sa ocitla v slepej uličke a hrozí, že ukrajinskú protiofenzívu vystriedajú pozičné boje, ktoré môžu trvať roky a ktoré by boli výhodné pre Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyhlásil, že nepokladá situáciu na fronte za patovú, avšak pripustil, že časť sveta je už vojnou na Ukrajine unavená.

„Žiadna patová situácia neexistuje,“ reagoval v stredu Kuleba na otázku, ako odblokovať súčasnú situáciu. „Musíme pokračovať v bojoch, Ukrajina sa nevzdáva, náš strategický cieľ, zachovanie územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznávaných hraníc, sa nemení. Nič nás nezastaví,“ povedal minister.

Šéf americkej diplomacie Antony Blinken v stredu uviedol uviedol, že medzi spojencami z NATO „nepociťuje únavu“ v súvislosti s pomocou Ukrajine. „Musíme a budeme naďalej Ukrajinu podporovať,“ povedal. Ohľadom tejto podpory podľa neho panuje v rámci NATO úplná zhoda. Podľa Stoltenberga sa členovia aliancie tiež zhodujú na tom, že Ukrajina bude členom NATO.

Vôľa k pokračujúcej podpore Ukrajiny sa odráža v záverečnom vyhlásení z bruselského rokovania ministrov zahraničných vecí, ktoré prebehlo v utorok a stredu. „Spojenci sú naďalej pevní vo svojom záväzku ďalej stupňovať politickú a praktickú podporu Ukrajiny, ktorá bráni svoju nezávislosť, suverenitu a územnú integritu v medzinárodne uznaných hraniciach, a budú v podpore pokračovať, kým to bude potrebné,“ píše v dokumente.

Podľa českého ministra zahraničia Jana Lipavského musí Európa pracovať na užšej spolupráci zbrojárskeho priemyslu, aby Ukrajine dokázala viac pomôcť. „Ide o to, že Západ má zdroje, my sme tridsaťkrát bohatší ako celé Rusko, ale Rusko prešlo na vojnovú ekonomiku a tiež sú ochotní a schopní poslať tisícky ľudí na smrť,“ poznamenal Lipavský. „Bojujeme s naozaj húževnatým protivníkom a je to najmä o hľadaní kapacít,“ myslí si. Zdôraznil aj význam moderných technológií, keď sa Ukrajine pomocou dronov a raketových útokov podarilo vytlačiť ruské námorníctvo z časti Čierneho mora a obnoviť prevádzku v prístavoch.

"Na pozemnom fronte sa toho v úvodzovkách veľmi nepohlo, Ukrajinci zaznamenali len čiastočné úspechy. O to viac sa ukazuje, že ide o vojnu, kde záleží na tom, koľko ste toho schopní nasadiť a kto vydrží dlhšie, "uviedol Lipavský.

Nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková vyzvala spojencov, aby nad Ukrajinou vytvorili „zimný štít“ a ochránili ju tak pred útokmi.

Slová o „zimnom štíte“ sa podľa Lipavského vzťahovali k balíku novej pomoci, ktorý nedávno oznámilo Nemecko. Berlín je aktívny najmä pri budovaní protivzdušnej obrany Ukrajiny. „Nemôže to ale stáť len na jednej krajine, je potrebné, aby sa zapojili aj ďalší, čo sa už deje,“ dodal a spomenul napríklad pomoc krajín s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16.

„Je to skôr symbolická pripomienka toho, že sa blíži zima, že to nebude jednoduché, že Rusko vyrába rakety a nakupuje drony z Iránu, ktorými bombarduje ukrajinské rozvodné siete a teplárne, čo naozaj nie je vojenský cieľ. Je to len snaha terorizovať obyvateľstvo, aby sa im v zime žilo horšie,“ povedal k tomu Lipavský.

Ukrajina sa podľa neho v prípravách na tohtoročnú zimu poučila z vlaňajška, avšak vzhľadom na bombardovanie vznikli na niektorých zariadeniach také škody, že sa ich počas jedného roka nepodarilo opraviť.

Aj Česko podľa Lipavského Ukrajine významne pomáha. „My pomáhame veľa, pomáhame stále a musíme v tom pokračovať, pretože je to v našom vlastnom záujme,“ povedal šéf českej diplomacie. „Nie je to jednoduché, aj naša krajina čelí celému radu výziev,“ dodal a spomenul napríklad problémy s energetikou, ktoré spôsobila práve ruská vojna na Ukrajine. „Keby ale Ukrajina padla, tak všetky problémy budú ďaleko horšie,“ uzavrel Lipavský.

Ukrajinu treba ďalej podporovať, povedal v stredu po dvojdňovom rokovaní ministrov zahraničia NATO v Bruseli šéf aliancie Jens Stoltenberg. Rusko je podľa neho v dôsledku vojny proti Ukrajine slabšie politicky, vojensky i ekonomicky, nie je však možné ho podceňovať. Pred zimou Moskva nahromadila veľké zásoby rakiet a aj preto treba podporiť ukrajinskú protivzdušnú obranu, dodal Stoltenberg.