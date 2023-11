Krvavá bitka o Avdijivku. Mesto, ktoré chcú Rusi stoj čo stoj, bráni aj slávny režisér

Pred chvíľou niekoľko metrov od nich prešli štyri nepriateľské tanky a prinútili ich aj ich spolubojovníkov ukryť sa do čiernej úrodnej zeme, ktorá sa otriasa, ako sa stroje valia nad ich hlavami.

Misiou jednotky bolo znovudobytie 150 metrov zákopov pozdĺž hranice lesa vo východoukrajinskom meste Avdijivka, o ktoré sa na ukrajinskom fronte vedú jedny z najťažších bojov, napísala stanica CNN.

Mŕtvi vojaci, horiace tanky. Ukrajinci čelia Rusom pri Avdijivke

Video

Na frontovej línii sa Avdijivka nachádza od roku 2014, keď promoskovskí separatisti obsadili veľkú časť ukrajinského Donbasu vrátane neďalekého Donecku. Zákopové opevnenie tam bolo budované osem rokov.

Pod paľbou je mesto od vlaňajšieho februára, kedy Rusko začalo rozsiahlu inváziu do krajiny. A viac ako mesiac v Avdijivke zúria prudké boje, pretože ruské sily tam začali rozsiahly útok s nepretržitým ostreľovaním a vlnami útočiacich vojakov i obrnených vozidiel v snahe mesto obkľúčiť.

Ukrajinskí vojaci sú silne opevnení a ruské sily odrážajú. V tamojších zákopoch sa s nimi pod paľbou ocitá aj veliteľ ukrajinskej roty Oleh Sencov. Známy štyridsaťsedemročný ukrajinský filmár, ktorého Rusi v roku 2014 na päť rokov uväznili, je teraz vojakom 47. mechanizovanej brigády ukrajinských pozemných síl. Bojoval v niektorých z najzúrivejších bitiek vojny – pri Bachmute, v Záporožskej oblasti a teraz pri Avdijivke.

Spoločne so svojimi spolubojovníkmi 19. októbra natočili pomocou kamier umiestnených na helmách a telách vtedajšiu päťhodinovú bitku, ich zábery ilustrujú krutosť vojny a hrôzy zákopov.

„Snažili sme sa získať takmer kilometer dlhý lesný úsek. S ďalšími dvoma údernými skupinami sme zaútočili na tri pozície. Naša útočná skupina mala držať zákop dlhý 150 metrov. Išli sme do neho, obsadili 50 metrov a nemohli sme ďalej, pretože početná nepriateľská pechota kládla silný odpor," povedal Sencov CNN.

Zatiaľ čo on a jeho jednotka bojovali o udržanie pozície na hranici lesa, začali oblasťou postupovať dve ruské brigády. Ukrajinská jednotka sa ocitla v boji zo všetkých strán. Pod neustálou paľbou nepriateľských dronov, delostrelectva a tankov prechádzajúcich niekoľko metrov od jej pozícií.

Tvrdé boje pri Avdijivke: Rusi prišli o ťažkú techniku

Video

Zábery z dronu zhotovené ukrajinskou armádou ukázali štyri ruské tanky ostreľujúce hranicu lesa, kde boli v zákopoch tri ukrajinské útočné skupiny. Sencovova jednotka, ktorá sa nachádzala uprostred, bola ako jediná ušetrená. „Zo všetkých operácií, ktoré moja rota podnikla, bola táto prvá, kedy sa nám nepodarilo misiu dokončiť,“ povedal režisér. Traja muži z jednotky utrpeli zranenie, vrátane Sencova. Na videu je vidieť zdravotníčky, ako rýchlo prikladá hrudné krytie a obväzy svojim zraneným kolegom.

„Vyhnali nás odtiaľ, pretože sme neboli schopní udržať svoje pozície. Tak sme sa stiahli. Naša skupina sa stiahla so zraneniami, ale prežila. Avšak ďalšie dve skupiny, ktoré útočili súčasne s nami, boli takmer úplne zničené,“ priblížil Sencov.

Útok na Avdijivku sa odohráva v čase, keď frontové línie zostávajú relatívne statické a ukrajinská protiofenzíva pokračuje oveľa pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Podľa analytikov je cieľom Rusov obkľúčiť mesto a obsadiť vyvýšenú oblasť blízko priemyselného zariadenia, čo by Rusku poskytlo účinnú palebnú kontrolu nad ukrajinskými zásobovacími trasami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom mesiaca označil boje v Avdijivke za „nápor“ a vyhlásil, že bitka v mnohých ohľadoch „určí celkový priebeh vojny“.

Nielen západné tanky. Ukrajinci vyrazili do boja na stroji T-72

Video

Ukrajina tvrdí, že od začiatku obnovenej ruskej ofenzívy na mesto zasadila inváznym vojakom a technike masívne údery. A zdá sa, že Rusko prešlo k taktike „mlynčeka na mäso“, ktorú použilo na ukrajinské sily brániace mesto Bachmut.

Šéf avdijivskej vojenskej správy Vitalij Barabaš v pondelok uviedol, že v priemyselnej zóne na okraji miestnej koksovne pokračujú prudké boje, ale ukrajinské jednotky držia líniu. Proruskí blogeri tvrdia, že moskovské sily dosiahli v priemyselnej zóne určité úspechy. CNN nemohla tieto tvrdenia nezávisle overiť. Napriek dvadsaťštyriho­dinovému silnému ostreľovaniu zostáva v Avdijivke podľa doneckej polície takmer 1 300 obyvateľov.

Podľa Sencova je pre bojovníkov dôležité prijať smrť. „Ak si človek nepripúšťa myšlienku, že môže byť zabitý, nemá vo vojne čo robiť. Musíte prijať to, že môžete byť zabití. Vždy je to ale desivé,“ povedal.

Boje v zákopoch sa stali neoddeliteľnou súčasťou ruskej vojny na Ukrajine. Malé útočné skupiny bojujú o každý meter zákopov. Vojaci do nich vyrazia väčšinou v noci alebo ráno, obsadia časť zákopu a začnú sa cez neho presúvať, často ešte v čase, keď sú tam nepriateľské jednotky. „Takto sa vedie vojna. Týmto spôsobom sa odohráva 90 percent útočných akcií,“ konštatoval Sencov.

Cieľ je jasný. Ukrajinskí špeciáli majú Krymský most na dosah

Video

„Je dobré, keď na pozíciách počujete hlasy Rusov. Znamená to, že sa prezrádzajú. Viete, kde sa nachádzajú. Horšie je, keď ich nepočujete. Myslíte si, že tam nie sú. Idete zákopom a sú tam. To je pasca,“ popísal. Sencov, podľa ktorého nie je organizácia ľudí na pľaci pri natáčaní filmu oveľa ťažšia ako organizácia ľudí v jednotke. „Potrebujete bojové zručnosti, ale hlavné je organizovať ľudí,“ myslí si.

Ukrajina sa podľa neho musí pripraviť na dlhú vojnu a vypracovať stratégiu pre prípad, že by sa boje pretiahli na roky. „Túto vojnu sme neprehrali, ale ešte ani nevyhrali. Musíme prestať myslieť na to, čo bude po víťazstve, a premýšľať, ako zabezpečiť, aby sme víťazstvo dosiahli čo najskôr… Zajtra žiadne víťazstvo nebude,“ upozornil otec štyroch detí, ktorého najmladší potomok má ešte len jeden rok. On sám cíti, že v boji za právo svojej krajiny na existenciu musí pokračovať.

„Všetky vojny sú strašné. Neexistujú žiadne dobré vojny. Ľudia vždy vo vojne trpia a umierajú. Jedinou otázkou je, prečo trpia a prečo umierajú. Rusi sa nechávajú oblbnúť Putinovou propagandou. Ukrajinci bojujú väčšinou ako dobrovoľníci za slobodu na svojej vlastnej pôdy,“ vyhlásil s odkazom na ruského prezidenta Vladimíra Putina.