Pellegrini odkázal ČR, aby sledovala konkrétne kroky SR pri konflikte na Ukrajine

„Máme možno iný pohľad na to, ako máme pôsobiť v oblasti dodávok zbraní a všeobecne, ako podporiť Ukrajinu, ale zhodujeme sa, že Ukrajina musí byť tým, kto v tomto konflikte musí vyjsť ako víťaz,“ skonštatovala Pekarová Adamová na spoločnej tlačovej konferencii. Ukrajina podľa nej potrebuje pomoc na úrovni humanitárnej aj vojenskej.

Pellegrini vysvetlil predsedníčke poslaneckej snemovne postup Slovenska v súvislosti s Ukrajinou. Požiadal českých partnerov, aby počkali na konkrétne kroky a nespoliehali sa na obraz, ktorý sa o Slovensku vytvára. Dodal, že Slovensko nesmie pri tejto téme zabudnúť postarať sa o životnú úroveň domáceho obyvateľstva. Prosperujúca Ukrajina môže byť podľa neho prínosom pre rozvoj východného Slovenska.

Šéf NR SR vyhlásil, že Slovensko bude pozorne sledovať postoj veľkých členských krajín EÚ. Pripomenul slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že koncom roka na základe vývoja vojnového konfliktu bude pravdepodobne musieť EÚ pripraviť ďalší spôsob, ako sa správať k Ukrajine. Mnohé krajiny budú musieť podľa Pellegriniho prehodnotiť svoj doterajší postoj.

Predseda slovenského parlamentu potvrdil, že ako jedného z prvých zahraničných diplomatov prijal veľvyslanca Ukrajiny. „Tlmočil som mu môj záujem v najbližšej dobe navštíviť svojho ukrajinského partnera,“ dodal s tým, že zahraničné aktivity potreboval začať v Českej republike. Budúci týždeň chce navštíviť Rakúsko, potom Európsky parlament a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. „Potom sa vytvára priestor na návštevu všetkých susedov vrátane Ukrajiny,“ doplnil.

Témou rozhovoru bola aj budúcnosť V4. „Nikto nemá záujem V4 opúšťať, ale stavať na tom, čo nás v nej spája, keď vieme, že mnohé veci nás nespájajú,“ povedala Pekarová Adamová. Podľa nej sa treba sústrediť skôr na praktické veci pre občanov. Slovensko podľa Pellegriniho nebude meniť svoju zahranično-politickú orientáciu smerom na EÚ a NATO. „Slovensko je jedna z najmenších, ale najotvorenejších ekonomík sveta, preto potrebuje mať prístup na jednotný trh EÚ,“ dodal.

Obaja pripomenuli, že SR aj ČR si na budúci rok pripomenú 20. výročie vstupu do EÚ a môže to byť príležitosťou ukázať ľuďom, ako sa zlepšila kvalita života v oboch krajinách. Pekarová Adamová zdôraznila záujem ďalšej spolupráce aj v oblasti bezpečnostnej situácie a migrácie. Pripomenula, že v rámci NATO spolupracuje ČR na ochrane vzdušného priestoru Slovenska.

Pellegrini: Mohli by sme sa inšpirovať skúsenosťami volebného systému v ČR

Slovensko by sa mohlo inšpirovať skúsenosťami, ale aj problémami v systéme viacerých volebných obvodov, ktorý funguje v Českej republike,skon­štatoval Pellegrini.

Šéf NR SR pripomenul, že Slovensko má pre voľby do NR SR v ústave zabetónovaný jednomandátový volebný obvod. „Regióny na Slovensku čoraz intenzívnejšie volajú po tom, aby mali garantovaných svojich zástupcov v parlamente,“ zdôraznil s tým, že vládna koalícia chce na Slovensku otvoriť diskusiu o prípadnej zmene volebného systému.

Pekarová Adamová prijala podľa Pellegriniho pozvanie na rokovanie vedení parlamentov, o ktorom hovoril už na stretnutí s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom.

Vystrčil a Pellegrini sa zhodli na potrebe spolupráce v energetike

Česká republika a Slovensko by mohli spolupracovať v oblasti energetiky v rámci projektu zdieľania rezervných kapacít. Mohlo by to priniesť stabilnejšie a nižšie ceny energií, zhodli sa predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Na pôde parlamentov by sa mohla od budúceho roka začať diskusia o špeciálnej legislatíve v tejto oblasti. Témou ich stretnutia bola aj forma podpory Ukrajiny a vnútroštátna situácia v oboch krajinách.

Pellegrini ocenil, že Vystrčil intenzívne hovorí o spolupráci v oblasti energetiky. „Prichádza aj s konceptom snahy ušetriť zdroje v rámci distribúcie a hovorí o projekte možnej budúcej forme zdieľania si rezervných kapacít, ktoré sú značne drahé na vyrovnávanie jednotlivých sietí na Slovensku a v Čechách,“ skonštatoval na spoločnej tlačovej konferencii šéf NR SR. Tým by sa mohli znížiť poplatky a docieliť nižšie a stabilnejšie ceny energií.

Pellegrini hovoril s Vystrčilom aj o potrebe predĺženia výnimky pre ropné produkty, ktoré ešte Slovnaft vyrába sčasti z ruskej ropy. „V prípade, že by táto výnimka nebola udelená, mohlo by dôjsť k destabilizácii dodávok ropných produktov a pohonných látok nielen v Čechách, ale aj v celom regióne,“ priblížil Pellegrini s tým, že Slovnaft už investoval do zmeny technológie na spracovanie iného typu ropy, ale na celkový prechod potrebuje ešte čas. „Preto je pre nás predĺženie výnimky kľúčové,“ povedal.

Obaja politici hovorili aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Pellegrini potvrdil, že SR už vyčerpala možnosti darovania zbraňových systémov Ukrajine. Vystrčil podľa svojich slov prijal „s potešením správu“, že Slovensko je pripravené podporovať Ukrajinu všetkými ostatnými spôsobmi. V ČR podľa neho platí dlhodobá koncepcia podpory Ukrajiny. Pre Česko je podľa neho zásadná obrana Ukrajiny v zmysle zachovania územnej celistvosti a nezávislosti, pretože ide aj o otázku českej bezpečnosti.

Šéf českého Senátu ocenil, že Pellegrini prišiel na prvú zahraničnú návštevu práve do Prahy. Potvrdil, že vo väčšine tém majú obe republiky rovnaké záujmy. „Sme pripravení navzájom ako parlamenty spolupracovať,“ dodal. Témou stretnutia bola aj Vyšehradská štvorka a jej fungovanie. Pellegrini zdôraznil, že na parlamentnej úrovni majú naše krajiny spolupracovať v mnohých oblastiach a nemôže ísť len o spoluprácu vlád a exekutívnych orgánov. Predseda NR SR pozval vedenie Senátu na stretnutie vedení parlamentov do Bratislavy na jar budúceho roka.