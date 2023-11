Blinken: Prímerie prináša výsledky. Hamas prepustí ďalších rukojemníkov, rokuje sa o predĺžení prímeria

Izrael a radikálne palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok dohodli na predĺžení existujúceho prímeria do piatka. Podľa tamojších médií dostala izraelská vláda zoznam ďalších rukojemníkov, ktorých by mal Hamas prepustiť, a informovala ich rodiny.

Predpokladá sa, že prepustenie rukojemníkov privedie zo zajatia v Gaze posledné izraelské ženy a deti. Tým sa blíži ku koncu pôvodná dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom; Izrael teraz zvažuje zmenu podmienok dohody, aby mohli byť prepustení aj muži zadržiavaní Hamasom ako rukojemníci výmenou za pokračujúce prímerie, uviedol Haarec.

Zmena rámca dohody však môže viesť k úprave požiadaviek Hamasu, najmä pokiaľ ide o počet väzňov, ktorí majú byť výmenou za rukojemníkov prepustení, ich starobu alebo trestné činy, za ktoré boli odsúdení, dodal denník.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec Video

Vyjednávači sa usilujú o predĺženie prímeria o ďalšie dva dni

Egyptskí a katarskí vyjednávači sa usilujú o predĺženie dočasného prímeria medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy o ďalšie dva dni. Počas nich by mali byť prepustení ďalší izraelskí rukojemníci a palestínski väzni a pokračovať intenzívne dodávky humanitárnej pomoci do izolovaného pásma.

Dočasný pokoj zbraní vo štvrtok pokračuje siedmy deň, predĺžený bol ráno na poslednú chvíľu o jediný deň. Podľa egyptských zdrojov bude vo štvrtok prepustených desať Izraelčanov zajatých Hamasom 7. októbra výmenou za prepustenie 30 palestínskych väzňov z izraelských väzníc. Do Pásma Gazy by sa mala tiež opäť dostať humanitárna pomoc, a to na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich šiestich dňoch. „Egypt bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby zabezpečil trvalý prísun humanitárnej pomoci na sever a juh Pásma Gazy,“ uviedol v správe šéf tlačového úradu egyptskej vlády Dijáa Rašván.

Niektoré izraelské médiá dopoludnia však informovali, že prepustených bude len osem žien a detí a že izraelská vláda už dostala ich zoznam. Server The Times of Israel (ToI) napísal, že Hamas pri výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov možno odovzdá Izraelu tiež troch mŕtvych rukojemníkov, ktorých totožnosť nie je známa. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z Hamasu uviedla, že prepustených bude desať Izraelčanov, z ktorých dvaja majú tiež ruskú štátnu príslušnosť.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi Video

Počas prímeria sa do Gazy dostalo asi 1 130 kamiónov s humanitárnou pomocou

Do palestínskeho Pásma Gazy, ktoré od začiatku vojny palestínskeho hnutia Hamas s Izraelom 7. októbra čelí blokáde a je zničené sedemtýždňovým izraelským bombardovaním, sa počas prímeria od piatka do stredy dostalo 1 132 kamiónov s humanitárnou pomocou. Informoval o tom na sieti X palestínsky Červený polmesiac. Podľa humanitárnych organizácií je to však stále veľmi málo, podľa OSN čelí Pásmo Gazy obrovskej humanitárnej kríze, denník The New York Times prirovnal situáciu tamojších obyvateľov k „dobe kamennej“.

Blinken v Izraeli: Prímerie má výsledky, obyvateľov Gazy treba ochrániť

Súčasné prímerie v Pásme Gazy prináša výsledky a Spojené štáty dúfajú, že bude pokračovať. Povedal to podľa agentúry Reuters americký minister zahraničia Antony Blinken, ktorý je na návšteve Izraela. Šéf americkej diplomacie podľa svojho hovorcu izraelskú vládu vyzval, aby pred prípadným obnovením vojenských operácií v Gaze zabezpečila bezpečnosť obyvateľov južnej časti pásma a postarala sa o ich humanitárne potreby.

„Za posledný týždeň sme boli svedkami veľmi pozitívneho vývoja, keď sa rukojemníci vrátili domov a znovu sa stretli so svojimi rodinami. A to by malo pokračovať aj dnes. (Prímerie) tiež umožnilo zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci pre nevinných civilistov v Gaze, ktorí ju zúfalo potrebujú, "povedal Blinken po stretnutí s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom. "Tento proces teda prináša výsledky. Je dôležitý a dúfame, že bude pokračovať,“ dodal.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra. Video

Blinken sa dopoludnia v Jeruzaleme stretol tiež s premiérom Benjaminom Netanjahuom a zúčastnil sa na zasadnutí izraelského vojnového kabinetu. Počas svojich stretnutí zopakoval, že USA podporujú právo Izraela na sebaobranu pred teroristickým násilím v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, uviedol v správe hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller. Blinken súčasne izraelských predstaviteľov vyzval, aby prijali všetky možné opatrenia na obmedzenie obetí medzi civilistami.

Úrad izraelského premiéra uviedol, že Netanjahu potvrdil záväzok úplne zničiť hnutie Hamas, ktoré v Pásme Gazy vládne od roku 2007. Premiér zopakoval, že vojna bude pokračovať, kým Izrael neoslobodí všetkých rukojemníkov, nezlikviduje Hamas a nezaručí, že Gaza už nikdy nebude predstavovať podobnú hrozbu ako pred 7. októbrom, napísal The Times of Israel.

Blinken na stretnutí s vedúcimi izraelskými predstaviteľmi tiež vyzval na okamžité prijatie príslušných opatrení, aby radikalizovaní osadníci na okupovanom Západnom brehu Jordánu čelili dôsledkom za násilie páchané voči Palestínčanom. Ústami svojho hovorcu tiež zopakoval, že Washington je naďalej odhodlaný podnikať konkrétne kroky na vytvorenie palestínskeho štátu „žijúceho v mieri, slobode a bezpečí po boku Izraela“.