Forbes o miliónových motoroch tankov Abrams na Ukrajine: Neradi zostávajú špinavé

Ak štvorčlenná posádka Abramsa zanedbá čistenie filtrov tanku každých približne 12 hodín, môže tak vážne poškodiť motor, že nebude inú možnosť, ako vybrať motor (a potenciálne aj prevodovku), a poslať ho na zdĺhavú generálna oprava. To by odstránilo tank z bojiska rovnako, ako by to urobila ruská mína či raketa, píše Forbes.

Posádka M1 musí dvakrát denne „roztúrovať“ motor do vysokých otáčok, aby sa spustil systém trysiek, ktoré vyfúkajú nečistoty zo zadnej mriežky. To udržiava filtre čisté aj pri dlhom nasadení. Pridanie tohto systému prišlo pred rokmi po sťažnostiach posádok tankov, najmä tých, ktoré bojovali v púšti. Posádky musia dôsledne dodržiavať harmonogram čisteni, aj keď sú pod paľbou, pripomína Forbes.

„Všetky tieto veci môžu posádku naučiť, ale ak sa niekedy pomýlia – a to sa môže stať – dá to ranu motoru za milión dolárov, ktorý sa nedá opraviť v teréne,“ povedal bývalý generál americkej armády Mark Hertling pre The Kyiv Independent.

Zároveň sú tanky Abrams M1 veľmi „smädné“. Ešte predtým, ako USA prisľúbili ich dodávku Ukrajine, mnohí odborníci aj úradníci sa obávali práve ich spotreby. Laura Cooperová, námestníčka ministra obrany USA, nazvala Abramsy „žrútmi paliva“. Americká armáda používa pri týchto tankoch letecké palivo, ale iné armády, napríklad austrálska, do neho lejú lacnejšiu naftu. Podľa Forbesu je motor flexibilný a efektívny a neexistujú náznaky, že by nafta výrazne ovplyvnila výkon tanku. Preto David Axe, autor článku v magazíne, predpokladá, že Ukrajinci budú robiť veci jednoduchým spôsobom a budú do tanku liať naftu ako do ostatných, ktoré na bojisku používajú.