Na začiatku sa do boja hlásili davy, dnes prišla únava. Ukrajina sa napriek tomu snaží posilniť armádu

Keď manžel Antoniny Danylevyčovej vlani v marci narukoval do ukrajinskej armády, musel sa pri odvodnom úrade postaviť do frontu s ďalšími vlastenecky zmýšľajúcimi krajanmi. Teraz už tam davy nie sú, upozorňuje jeho žena, ktorá s odchodom muža do boja proti ruskej inváznej armáde súhlasila. Teraz sa štyridsaťtriročná manažérka ľudských zdrojov trápi, koniec vojny je totiž v nedohľadne, napísala agentúra Reuters.