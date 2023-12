Čaputová na COP28: Ľudstvo sa rúti do priepasti. SR je medzi najambicióznejšími štátmi v brzdení klimatickej krízy

Zistenia týkajúce sa pokroku pri zmierňovaní globálneho otepľovania od prijatia parížskej klimatickej dohody v roku 2015 ukazujú, že ľudstvo sa rúti do priepasti, vyhlásila v piatok slovenská prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji, informuje TASR.

„Koľko klimatických podujatí ešte potrebujeme, aby sme zabránili voľnému pádu do tejto priepasti?“ pýtala sa účastníkov konferencie.

Ako pokračovala, počet katastrof súvisiacich s počasím počas uplynulých štyroch desaťročí stúpol takmer trojnásobne. „Každých päť sekúnd niekto predčasne zomrie v dôsledku znečistenia. Ak neurobíme nič, onedlho to budú každé štyri sekundy,“ varovala.

Podľa nej 88 percent chorôb v dôsledku klimatických zmien vo svete v súčasnosti postihuje deti do piatich rokov. „Dokedy ešte chceme škodiť budúcim generáciám?“ pýtala sa a zdôraznila, že účinné riešenia na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy sú už teraz dostupné v podobe technológií aj zdrojov.

„Naše snahy musia byť ambiciózne, kolektívne a univerzálne,“ vyhlásila. Upozornila, že podľa vedcov musí množstvo emisií vo svete vyvrcholiť do roku 2025.

Šéf OSN: Klimatické zmeny prinášajú skazu. Hlavným vinníkom sú fosílne palivá Video Pred klimatickou konferenciou COP28 navštívil generálny tajomník OSN António Guterres Antarktídu. / Zdroj: OSN

Účastníkov informovala, že Slovensko v produkcii emisií už dosiahlo svoj vrchol a v roku 2030 ich bude produkovať o 55 percent menej než v roku 1990. SR v nasledujúcich siedmich rokoch preinvestuje päť percent HDP z verejných zdrojov na dekarbonizáciu hospodárstva a spoločnosti. Na konci tohto roka Slovensko prestane používať uhlie na výrobu elektriny a do troch rokov ho postupne vyradí aj z produkcie tepla.

Celkovo 85 percent elektriny na Slovensku sa už teraz vyrába s nulovými emisiami, pričom SR chce tento podiel do roku 2025 zvýšiť na 90 percent. Do roku 2030 má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov na Slovensku predstavovať 29 percent, povedala Čaputová s tým, že SR k riešeniu klimatickej krízy pristupuje zodpovedne.

Najväčší znečisťovatelia vo svete naďalej nerobia dosť na to, aby sa klimatická kríza zabrzdila. Slovensko však v zavádzaní opatrení patrí medzi najambicióznejšie štáty, povedala prezidentka novinárom po svojom piatkovom vystúpení na konferencii.

Do Dubaja s ňou prišla aj mládežnícka delegácia zo Slovenska. „Na celom svete mladých ľudí táto téma mimoriadne zaujíma. Uvedomujú si, že budúcnosť je v ich rukách a oni budú znášať dôsledky našich prípadných chýb. Takže to, že legitímnym spôsobom tlačia na súčasných lídrov, je správne,“ povedala prezidentka. Výsledkom klimatickej konferencie majú byť podľa nej konkrétne činy.

Macron vyzval vyspelé štáty, aby do roku 2030 prestali využívať uhlie

Francúzsky prezident v piatok na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji vyzval krajiny skupiny G7, aby do roku 2030 ukončili využívanie uhlia. Investovanie do tohto zdroja energie Macron označil za absurdné, píše agentúra AFP.

Najvyspelejšie krajiny sveta majú ísť podľa francúzskeho prezidenta príkladom a zaviazať sa, že postupne prestanú využívať uhlie do konca tohto desaťročia.

Francúzsky prezident tiež vyhlásil, že rozvíjajúce sa ekonomiky by sa takisto mali postupne vzdať uhlia. Vyjadril presvedčenie, že rozvojové štáty by mali byť schopné ekonomicky dobehnúť ostatných, avšak nie využívaním fosílnych palív. S postupným vyraďovaním uhlia by im podľa Macrona mali pomôcť bohatšie krajiny.

Zdôraznil, že je potrebné byť dôsledný a neposkytovať dotácie novým uhoľným elektrárňam. V súčasnosti podľa neho neexistujú žiadne stimuly pre súkromných investorov, aby investovali do obnoviteľných zdrojov energie namiesto uhoľných elektrární. Vyzval tiež na odlíšenie úrokových sadzieb pre zelené a fosílne zdroje energií.

Zoskupenie G7 sa skladá zo Spojených štátov, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Británie, vysvetľuje AFP.