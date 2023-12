ONLINE: Viac zbraní, viac vojakov. Putin zväčšuje miliónovú armádu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 647 dní Nielen západné tanky. Ukrajinci vyrazili do boja na stroji T-72 Video

7:55 Ruský prezident Vladimir Putin svojím výnosom zvýšil tabuľkový počet ruských vojakov skoro o 170 000, uviedla štátna agentúra TASS s odvolaním sa na dokument zverejnený na internetovej stránke Kremľa. Podľa agentúry AFP to znamená zvýšenie počtu miest v armáde o 15 percent. Kvôli prezidentovmu výnosu sa nepočíta s mobilizáciou, ubezpečilo ruské ministerstvo obrany. Počet vojakov sa má podľa neho zvýšiť postupne, hlavne vďaka dobrovoľným kontraktom s armádou.

TASS pripomenul, že predchádzajúcim výnosom, platným od tohtoročného 1. januára, Putin stanovil počet príslušníkov ozbrojených síl na 2 039 758 ľudí vrátane 1 150 628 vojakov. Nový dekrét stanovuje početnosť ozbrojených síl na 2 209 130 ľudí, vrátane 1 320 000 vojakov.

Experti predpokladajú, že ďalšia mobilizácia ako krajne nepopulárne opatrenie nebude vyhlásená minimálne do prezidentských volieb, ktoré sa majú konať na budúci rok v marci. Keď Putin vlani v septembri oznámil „čiastočnú mobilizáciu“ približne 300 000 záložníkov na doplnenie strát, ktoré utrpeli ruské jednotky bojujúce proti Ukrajine, podľa odhadov státisíce Rusov v brannom veku odišli z Ruska.

Šojgu na prehliadke výroby zbraní v júli 2023 Video

Sergej Krivenko z mimovládnej organizácie na obranu ľudských práv ‚Občan, armáda, právo‘ povedal ruskej redakcii BBC, že sa opakuje situácia pred vlaňajšou mobilizáciou. „Formálne sa má početnosť (armády) zvýšiť o 170 000 ľudí, ale s ohľadom na výšku strát bude ministerstvo obrany reálne potrebovať doplniť chýbajúcich 300 000 vojakov,“ vyhlásil. Možno tým podľa neho vysvetliť terajšie „poľovačky“ na brancov, povolávané k ročnej povinnej službe v armáde. Vojenské správy sa podľa aktivistu zrejme ponáhľajú „splniť plán“, aby včas vycvičili dosť vojakov, ktorých po odchode do zálohy bude možné povolať späť do armády v rámci budúcej mobilizácie.

Ministerstvo obrany podľa TASS vysvetlilo zvýšenie tabuľkového počtu príslušníkov ozbrojených síl „zvýšením hrozieb“, ktorým Rusko čelí pre " špeciálnu vojenskú operáciu", t. j. vojnu proti Ukrajine, a kvôli pokračujúcemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie, zvyšovaniu počtu aliančných síl pri ruských hraniciach a kvôli rastu potenciálu taktických jadrových síl NATO vzhľadom na nastávajúcu výmenu asi 200 zastaraných amerických jadrových bômb na základniach v Európe a v Turecku za modernejšiu vysoko presnú verziu. V takýchto ťažkých podmienkach sa zvýšenie počtu bojaschopných síl javí byť „adekvátnou reakciou na agresívnu činnosť bloku NATO“, dodal TASS.

V polovici septembra veliteľ nórskych ozbrojených síl upozornil, že stavy ruských jednotiek v polárnych končinách pri Nórsku klesli na pätinu oproti stavu pred rozpútaním vojny proti Ukrajine. Takéto oslabenie podľa generála svedčí o tom, že si Putin veľmi dobre uvedomuje, že NATO nijako Rusko neohrozuje.

„Ak by veril, že ohrozujeme Rusko, nemohol by presunúť svojich vojakov na Ukrajinu, aby tam viedol vojnu,“ povedal generál Eirik Kristoffersen po stretnutí so svojimi náprotivkami z členských krajín NATO v Osle.

Tento vzorec ruského správania platí aj voči Fínsku po tom, ako krajina v apríli vstúpila do NATO, poznamenal vtedy predseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer. Rusi podľa neho síce o hrozbe NATO hovoria, ale fakticky sa správajú inak.