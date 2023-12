'Len cez moju mŕtvolu'. Taliani nemienia vrátiť Nemecku sochu diskobola, ktorú kúpil Hitler

Taliansko odmieta možnosť, že by múzeu v Mníchove prenechala rímsku sochu diskobola, ktorú v roku 1938 kúpil nacistický diktátor Adolf Hitler. Informovala o tom agentúra AP.

Jedno z najznámejších antických diel sa do Talianska vrátilo po druhej svetovej vojne a je vystavené v Národnom múzeu v Ríme.

Taliansky denník Corriere dela Sera k začiatku sporu uviedol, že Národné múzeum v Ríme najprv požiadalo mníchovskú Glyptotéku, aby do Talianska vrátila mramorový postavec, na ktorom socha z 2. storočia n. l. bola v roku 1938 prevezená do Nemecka. Zo strany bavorského múzea sa mu ale dostalo odpovede, že socha bola v roku 1948 vrátená do Talianska nelegálne.

„Len cez moju mŕtvolu,“ uviedol k možnosti navrátenia sochy do Nemecka taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano. „Dielo musí bezpodmienečne zostať v Taliansku, pretože je dedičstvom národa. Dúfam, že sa nám podstavec z 18. storočia vráti,“ dodal.

Socha diskobola je rímskou mramorovou kópiou strateného bronzového odliatku z čias starovekého Grécka, takzvaného Myrónovho vrhača diskov. Objavená bola v roku 1781 v jednej rímskej vile. Pre Hitlera stelesňovala ideál árijskej estetiky a zapôsobila naň pri návšteve Ríma natoľko, že ju po príhovore fašistického vodcu Benita Mussoliniho pred vypuknutím druhej svetovej vojny odkúpil.