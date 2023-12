Izraelské letectvo pokračuje v úderoch na infraštruktúru Hamasu

Armáda tiež naďalej pomocou evakuačnej mapy nabáda civilné obyvateľstvo, aby sa vyhýbalo aktívnym bojovým zónam. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na vyjadrenie armády.

Izraelská armáda v rannej správe podľa ToI uviedla, že aj jej námorníctvo ostreľovalo ciele spojené s Hamásom, vrátane vojenskej infraštruktúry, plavidiel, ktoré Hamas používa, a skladov zbraní. Popritom tiež zlikvidovala „teroristickú bunku“ pomocou dronu navádzaného pozemnými jednotkami. Denník Haarec spresnil, že pri útoku dronu bolo zabitých sedem členov Hamasu.

Čítajte viac Macron: Cieľ Izraela zničiť Hamas môže viesť k desaťročnej vojne

Hamásom ovládané ministerstvo vnútra v Pásme Gazy v nedeľu uviedlo, že pri izraelskej razii na dom východne od Rafáhu v južnej časti pásma prišlo o život sedem Palestínčanov a niekoľko ďalších bolo zranených.

Hovorca izraelskej armády vyzval v arabčine obyvateľov niektorých častí Chán Júnisu, mesta v južnej časti Pásma Gazy, aby sa presunuli do určených bezpečných zón. Na sieti X zverejnil aktualizovanú mapu vyznačujúcu rizikové sektory mesta s odporúčaným smerom evakuácie. S cieľom ochrániť civilistov armáda vytvorila už v piatok, keď sa skončilo týždňové prímerie medzi Izraelom a Hamásom, on-line mapu, ktorá rozdeľuje Pásmo Gazy na stovky malých očíslovaných parciel, a vyzvala obyvateľov, aby si zistili číslo svojej lokality pre prípad nevyhnutnej evakuácie.

Premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že Izrael koordinuje so Spojenými štátmi a medzinárodnými organizáciami vymedzenie bezpečných oblastí pre civilistov v Gaze, uviedla agentúra Reuters. Nemenovaný izraelský predstaviteľ ToI povedal, že Izrael v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi a OSN zaviedol takzvaný „dekonfliktný mechanizmus“, ktorý má zabrániť tomu, aby sa humanitárni pracovníci a civilisti v Gaze dostali do krížovej paľby v bojoch izraelskej armády proti Hamasu.