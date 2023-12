Dubajského sultána skritizovali na COP28. Vyhlásil, že za odchodom od fosílnych palív nie je veda

Dôvodom je jeho novembrové vyjadrenie, že neexistuje „žiadna veda“, ktorá by naznačovala, že je potrebné postupné vyraďovanie fosílnych palív, aby sa globálne otepľovanie obmedzilo na 1,5 stupňa Celzia. Informujú o tom denník The Guardian a Center for Climate Reporting. ​

Počas online podujatia, sa tiež vyjadril, že postupné vyraďovanie fosílnych palív neumožní trvalo udržateľný rozvoj, „pokiaľ nechcete poslať svet späť do jaskýň“.

Al-Džábir pritom stojí na čele obrovskej štátnej ropnej spoločnosti Abu Dhabi National Oil Co, čo mnohí pozorovatelia považujú za vážny konflikt záujmov.

Prezidenta konferencie skritizovali viacerí vedci, členovia občianskej spoločnosti, aktivisti aj členovia ľudskoprávnych skupín.

Viac ako 100 krajín už podporuje postupné vyraďovanie fosílnych palív. To, či na to vyzve konečná dohoda COP28, alebo použije slabšie výrazy, ako napríklad „postupné znižovanie“, je jednou z najostrejších otázok na konferencii a môže byť kľúčovým faktorom jej úspechu. Na zníženie emisií fosílnych palív na nulu a obmedzenie rýchlo sa zhoršujúcich klimatických vplyvov sú potrebné hlboké a rýchle zníženia.