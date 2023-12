Izrael rozšíril pozemnú operáciu aj na juh Gazy. V Predjordánsku zadržali vyše 60 Palestínčanov

Len v samotnom Džaníne bolo nasadených 30 obrnených vozidiel, pričom ostreľovači izraelskej armády boli podľa televízie al-Džazíra rozmiestnení na strechách budov a nasadené bolo aj prieskumné lietadlo. Zmienená panarabská televízia zverejnila na platforme X aj zábery, na ktorých vidno stúpajúci dym po tom, ako tam boli izraelské sily údajne zasiahnuté „výbušnými zariadeniami“.

Napätie v Predjordánsku, okupovanom Izraelom od roku 1967, značne narastá od bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra, kde podľa izraelských úradov militanti tohto hnutia zabili 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Predmetný útok vyvolal odvetnú reakciu Izraela a vyústil do vojny v Pásme Gazy, kde už pri útokoch zahynuli tisíce ľudí.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video Zdroj: IDF

V samotnom Predjordánsku za rovnaké obdobie izraelskí vojaci a osadníci zabili pri rôznych ozbrojených konfrontáciách a násilnostiach vyše 200 Palestínčanov, oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Radikálni islamisti z Hamasu vládnu v Pásme Gazy, zatiaľ čo okupované Predjordánsko je vedené palestínskou samosprávou na čele so sekulárnym hnutím Fatah.

Vyše 200 úderov na ciele Hamasu, armáda sa rozšírila aj na juh

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi potvrdil, že izraelské sily rozširujú pozemnú operáciu aj na juh Pásma Gazy, píše spravodajský web The Times of Israel (ToI). Pozemné operácie na severe tohto územia medzitým podľa Haleviho pokračujú. Šéf izraelskej tajnej služby Šin Bet Ronen Bar podľa nahrávky, ktorú dnes zverejnila izraelská stanica Kan, vyhlásil, že Izrael bude príslušníkov Hamasu likvidovať všade, teda okrem Pásma Gazy aj v Libanone, Turecku či Katare, a to za cenu, že to potrvá roky.

Kedy bola nahrávka vyhotovená ani na koho Bar hovoril, nie je jasné, píše agentúra Reuters. Šin Bet vec odmietol komentovať.

„Včera (v sobotu) a dnes sme zabili veliteľa práporov Hamasu, veliteľa rot a mnohých operatívcov. A včera ráno sme začali rovnaký postup na juhu Pásma Gazy,“ povedal Halevi vojakom v južnom Izraeli. Dodal, že operácie na juhu Pásma Gazy nebudú o nič menej intenzívne ako na severe a že neprinesú menšie výsledky. „Velitelia Hamasu budú čeliť Izraelským obranným silám všade,“ vyhlásil Halevi a dodal, že armáda „prehlbuje svoje úspechy“ na severe Pásma Gazy.

Izraelská armáda oznámila, že v noci na dnes vykonala v Pásme Gazy zhruba 200 úderov na infraštruktúru palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a že jej pozemné operácie v oblasti pokračujú. Zároveň oznámila, že v nedeľu padli ďalší traja vojaci, čím počet zabitých izraelských vojakov od začiatku pozemnej operácie v Pásme Gazy koncom októbra vystúpil na 75, píše spravodajský web The Times of Israel (ToI). Celkovo od útoku Hamasu 7. októbra na južný Izrael prišlo o život 401 izraelských vojakov, drvivá väčšina z nich padla práve pri prvotnom útoku.

Vyhlásenie Izraelských obranných síl uvádza, že vojaci zničili infraštruktúru Hamasu, ktorá sa nachádzala vo vnútri školy v Bajt Hanúne na severe Pásma Gazy. Podľa armády palestínski ozbrojenci objekt využívali na útoky na izraelské sily. Vo vnútri areálu školy armáda podľa svojho vyhlásenia našla zbrane a dva vchody do tunelov, kde boli nastražené výbušniny.

Terčom ďalších úderov boli autá prevážajúce rakety pre bojovníkov Hamasu, odpaliská protitankových striel, skupina operatívcov Hamasu a sklad zbraní, uviedla armáda. Do nočnej operácie bolo zapojené aj námorníctvo, ktoré zasiahlo pozorovacie stanovište Hamasu a jeho ďalšiu infraštruktúru na pobreží.