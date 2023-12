Zasnežený vianočný Václavák v Prahe. Trhy odštartovali, porovnajte si ceny punču a jedla s Bratislavou

Ako vidieť zo záberov, ktoré nám poslal mReportér Dávid, v sobotu podvečer bolo totálne zaplnené Staroměstské náměstí, kde sa nachádza legendárny pražský Orloj.

Punč stojí od 65 do 100 českých korún, čo je od 2,7 do 4,2 eura. Na vianočných trhoch v Bratislave sa cena punču pohybuje od 2,5 do 3,5 eura, takže ceny sú takmer identické. Klobása stojí napríklad 6,3 eur, svařák, čo je české varené víno, stojí 2,5 eura.

Vianočné trhy v Prahe

