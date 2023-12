Kličko: Prestaňme klamať, vojna je v patovej situácii. Zelenskyj obchádza Zalužného

Vitalij Kličko, bývalý úspešný boxer a kyjevský starosta prehlásil, že vojna na Ukrajine je v patovej situácii. Myslí si, že Kyjev by mal o stave vojny prestať klamať, či už svojím ľuďom, tak aj spojencom.

Správu priniesol portál Novinky.cz, ktorý odkazuje na rozhovor pre švajčiarsky denník 20 Minuten.

„Niektorí možno nechcú počuť pravdu, ale nemôžeme donekonečna klamať našim ľuďom a partnerom,“ vyhlásil Kličko pre denník.

Slovami nadviazal na vyjadrenie vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, pre denník The Economist. Uviedol, že ak sa Ukrajina chce dostať z tejto „slepej uličky“, musel by prísť nejaký technologický prielom. Nič ale podľa neho nenasvedčuje tomu, že by k niečomu takému malo dôjsť.

„Povedal pravdu,“ okomentoval veliteľove slová Kličko. Kyjevský starosta navyše vyhlásil, že ukrajinskí politici, ktorí šéfa ukrajinských ozbrojených síl za jeho výroky kritizovali, tak robili „nespravodlivo“.

Zelenskyj pri rokovaní s veliteľmi obchádza Zalužného

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri komunikácii s niektorými veliteľmi ozbrojených síl obchádza náčelníka generálneho štábu Valerija Zalužného. To Zalužnému sťažuje riadenie celej armády, napísal dnes na svojom webe portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na nemenované zdroje. O napätí medzi politickým vedením a vojenským velením krajiny, ktorá 649. deň čelí ruskej agresii, sa špekuluje už minimálne niekoľko týždňov, na pozadí nenaplnených očakávaní ukrajinskej protiofenzívy, ktorá sa začala na začiatku leta.

„Občas vzniká dojem, že Zelenskyj má dva druhy ozbrojených síl: ‚dobré‘, ktorým velí (veliteľ pozemných síl generál Oleksandr) Syrskyj a ďalší favoriti, a ‚zlé‘, podriadení Zalužnému. To je pre hlavného veliteľa (Zalužného) veľmi demotivujúce a hlavne to prekáža veleniu celej armáde, "citoval denník svoj zdroj“ z blízkeho okolia Zalužného ".

Zelenskyj, ktorý je z titulu funkcie šéfa štátu súčasne vrchným veliteľom ozbrojených síl, podľa zdrojov denníka vytvoril paralelné cesty pre rokovania s veliteľmi rôznych druhov ozbrojených síl, ktoré obchádzajú náčelníka generálneho štábu. Týka sa to podľa listu napríklad komunikácie s veliteľom pozemných síl Sýrskym či veliteľom letectva Mykolom Oleščukom.

„Priamy kontakt s veliteľmi urýchľuje prezidentovi prácu, ale destabilizuje prácu hlavného veliteľa ozbrojených síl (Zalužného), ktorý sa dozvie časť informácií od svojich podriadených na poradách vrchného velenia, ak sa ich vôbec dozvie,“ píše Ukrajinska pravda.

Ďalším príkladom správania Zelenského sa podľa denníka stala mediálne známa historka s prepustením komisárov oblastných vojenských správ. Po tom, ako Ukrajinská pravda odhalila neslýchané obohacovanie komisára odoskej správy za vojny, prezident požadoval prepustiť všetkých náčelníkov oblastných mobilizačných centier a preveriť stav ich majetku.

Na poradu vrchného velenia náčelník vyšetrovateľov Oleksij Suchačov podľa anonymného zdroja, účastníka porady, podal hlásenie, ako vyhodili veliteľa vojenských správ. A potom odovzdali slovo Zalužnému, ktorý poznamenal, že blahoželá strážcom zákona a že problém korupcie je dôležitý. Ale tiež chce poukázať na najnovšie údaje o stave mobilizácie, keď nábor nových vojakov vo všetkých oblastiach prudko klesol. Čiže to, čo sa z politického hľadiska javilo rýchlym a rozhodným naplnením dopytu verejnosti, malo z vojenského hľadiska zlé dôsledky.