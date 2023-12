Šéf COP28 popiera, že by spochybňoval závery vedcov o globálnom otepľovaní

Al-Džábir je vo funkcií predsedu a hostiteľa prebiehajúceho summitu COP28 vnímaný kontroverzne vzhľadom na to, že je zároveň šéfom štátnej ropnej a plynovej spoločnosti ADNOC v Spojených arabských emirátoch.

Podľa medializovaných informácií al-Džábir prostredníctvom videokonferencie v novembri povedal zástupcom Organizácie spojených národov (OSN), že neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že je potrebné postupne vyradiť fosílne palivá, aby sa obmedzilo globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

Šéf COP28 údajne zároveň tvrdil, že bez fosílnej energie by sa ľudstvo vrátilo do doby kamennej. V odpovedi na otázku novín The Guardian predsedníctvo COP28 nepoprelo, že al-Džábir uvedené tvrdenia vyslovil; zdôraznilo však, že len odkazoval na prognózy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), podľa ktorého budú fosílne palivá aj v budúcnosti stále do určitej miery súčasťou globálneho energetického systému.

Sultán Al-Džábir v nedeľu obvinenia médií poprel s tým, že ide o „neférovú kritiku a pokus podkopať agendu predsedníctva COP28, ktorá je jasná, transparentná a má hmatateľné výsledky“.

„Nie sme si istí, čo má táto (mediálna) správa povedať. Nie je v nej nič nové ani prevratné. Predseda (al-Džábir) uznáva, že postupné ukončenie využívania fosílnych palív je nevyhnutné a že je potrebné udržať na dosah cieľ (obmedzenia otepľovania na ) 1,5 stupňa,“ citovala agentúru DPA hovorcu COP28.

Generálny tajomník OSN António Guterres na úvod klimatického summitu vyhlásil, že vedecké poznatky „sú jasné – cieľ 1,5 stupňa Celzia je možné dosiahnuť len vtedy, ak konečne prestaneme spaľovať fosílne palivá“.

Postupné vyradenie fosílnych palív vrátane ropy, uhlia a zemného plynu je jednou z najspornejších tém prebiehajúceho summitu COP28 v Dubaji, ktorý začal 30. novembra a potrvá do 12. decembra.

OSN v deň začiatku dubajského summitu oznámila, že rok 2023 bude zrejme najteplejším od začiatku meraní. Zároveň žiadala urýchlené kroky na spomalenie tempa globálneho otepľovania.