Fico nemusí byť ako Orbán, myslí si európsky think-tank. Čaká EÚ veľký boj s Maďarskom o Ukrajinu?

"Zdá sa, že nová slovenská vláda by mohla byť prirodzeným prokremeľským spojencom Maďarska. Európska únia, členské štáty a Ukrajina však stále majú čas na to, aby dostali premiéra Roberta Fica na svoju stranu,“ napísala expertka na strednú Európu Zsuzsanna Véghová v analýze pre Európsku radu pre zahraničné vzťahy (ECFR).

Orbána neradno podceňovať

Na Slovensko sa upiera pozornosť i preto, že už 14. a 15. decembra sa koná v Bruseli summit EÚ. Na ňom by mala dostať Ukrajina od lídrov zelenú, čo sa týka začatia rozhovorov o vstupe do únie. Zároveň chce EÚ potvrdiť 50 miliárd eur pre Kyjev v rámci svojho rozpočtu a odblokovať platby z Európskeho mierového nástroja pre členské štáty, ktoré dodávajú Ukrajine zbrane, aby sa mohla brániť pred ruskou agresiou.

Podľa portálu Politico však diplomati v Bruseli pomaly začínajú panikáriť. Dôvodom sú neústupčivé postoje maďarského premiéra Viktora Orbána, ktoré nahrávajú Moskve. Na autokratovi z Budapešti sa zasekli platby z Európskeho mierového nástroja a šéf Fideszu odmieta aj spustenie spomínaných prístupových rokovaní. Zároveň maďarská vláda začala konšpiračno-propagandistickú kampaň, v ktorej okrem iného spojila predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú s aktivitami Alexandra Sorosa, syna známeho filantropa Georgea Sorosa.

Politico tvrdí, že niektorí diplomati EÚ interpretujú Orbánove hrozby ako stratégiu zvyšovania nátlaku na eurokomisiu. Tá Maďarsku zmrazila fondy vo výške 13 miliárd eur vzhľadom na to, že vláda krajiny má problém s dodržiavaním pravidiel právneho štátu.

Ozývajú sa však i hlasy, že Orbána neradno podceňovať. Že mu síce peniaze únie určite nesmrdia, ale že má i väčšie ciele. "Teraz zvnútra podkopáva EÚ,“ vyhlásil pre Politico na adresu maďarského premiéra jeden z diplomatických zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný.

V súvislosti so silou Orbána sa, samozrejme, diskutuje o tom, či má na úrovni EÚ nejakých spojencov. Otvorene sa k jeho postojom k Ukrajine nehlási takmer nikto. No litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis pre Politico pripustil, že narastajú obavy týkajúce sa toho, nakoľko bude pokračovať politická podpora EÚ pre Ukrajinu.

"Najprv to bolo Maďarsko, ale teraz už viac krajín začína pochybovať, či je to cesta,“ povedal Landsbergis.

Orbánovi by určite pomohlo, keby sa k nemu niekto verejne pridal. Pre kritiku Ukrajiny a náklonnosť k Rusku stratil spojencov v Poľsku a to ešte zvýrazní očakávaný nástup kabinetu Donalda Tuska. V Holandsku v novembri vyhral voľby krajne pravicový populista Geert Wilders. Ten by mohol byť partnerom Orbána, ale zatiaľ sa mu príliš nepodarilo postúpiť pri zostavovaní vlády.

Čo urobí Fico?

Skúsi sa teda maďarský predseda vlády spoľahnúť na slovenského premiéra Fica? Véghová v analýze pre ECFR pripomenula protiukrajinskú rétoriku Smeru z predvolebnej kampane, ktorá sa podobala prokremeľskej propagande. "Siahol aj po vyjadreniach priamo z Orbánovho arzenálu, keď odmietol západné sankcie proti Rusku a zároveň obhajoval mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou,“ uviedla expertka na adresu Fica.

Na druhej strane si však Véghová myslí, že slovenský premiér sa ešte nehrnie do Orbánovho náručia a zvažuje svoje možnosti. Analytička zdôraznila, že pred dôležitým summitom, ktorý sa blíži, by mala prevziať iniciatívu EÚ, členské štáty a Ukrajina a priamo komunikovať s Ficom.

"Umožnilo by im to využiť potenciál ochoty Fica robiť kompromisy a mohlo by to pomôcť zabrániť tomu, že by sa Slovensko stalo zrkadlovým obrazom Maďarska. Zároveň by to mohlo podkopať možnú alianciu Bratislavy a Budapešti ešte predtým, ako by vznikla,“ vysvetlila Véghová pre ECFR.

Slovenská vláda už zastavila vojenskú pomoc zo strany štátu pre Ukrajinu, ale komerčné aktivity na tomto poli by mali pokračovať. Fico rozohráva hru na všetky strany. Minulý týždeň sa v jeden deň stretol s ruským aj americkým veľvyslancom a stihol si odskočiť do Bruselu, kde rokoval s eurokomisiou o návrhoch, ako obmedziť fungovanie špeciálnej prokuratúry a o ďalších zmenách v nastavení systému fungovania spravodlivosti na Slovensku. Mohla by to byť pre EK citlivá otázka, ale zdá sa, že pre Fica je to priorita, takže je možné, že na medzinárodnom poli bude skôr náchylný hľadať kompromisy.

"Na úrovni EÚ to vyzerá tak, že Fico zvažuje svoj potenciál na vydieranie a manévrovací priestor. Niektoré jeho kroky poukazujú na to, že by mohol byť flexibilnejší, ako naznačovala jeho počiatočná rétorika, a mohol by byť otvorený vyjednávaniam, ak dokáže doma premeniť ústupky EÚ na úspešné príbehy. Tento prístup sa odráža v programovom vyhlásení vlády. Dokument zdôrazňuje, že rekonštrukcia na Ukrajine by mala predstavovať pre Slovensko podnikateľskú príležitosť a prispieť k rozvoju prihraničných regiónov krajiny. Požaduje tiež záruky proti zneužívaniu fondov EÚ, pričom tvrdí, že na Ukrajine je vysoká miera korupcie. Ale Európska komisia si je dobre vedomá týchto problémov a už odporučila vláde v Kyjeve, aby sa nimi zaoberala,“ napísala Véghová s tým, že sa dá predpokladať, že Fico bude mať k Orbánovi blízko, najmä čo sa týka kritiky energetických sankcií proti Rusku či možného členstva Ukrajiny v NATO.

"Bolo by však kontraproduktívne, keby slovenský premiér, ktorý zrejme chce, aby Slovensko profitovalo z budúcej rekonštrukcie na Ukrajine, vytvoril ďalšie prekážky pre Kyjev a EÚ tak, že by sa spojil s Orbánom s cieľom blokovať prístupové rokovania – najmä ak Ukrajina splní odporúčania komisie,“ vysvetlila Véghová.