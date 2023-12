Čakanie na F-16? Ukrajinci musia brániť nebo proti Rusom s tým, čo majú

Stíhačky F-16 nezachránia svet, ale zmenia obraz vojny. Ukrajinci však zatiaľ musia bojovať najmä so strojmi MiG-29. Na západné lietadlá Kyjev stále čaká.

"Ak ukrajinské ozbrojené sily získajú stíhačky F-16, zmení to obraz vojny, pretože to strojnásobí schopnosť Ukrajiny odhaľovať nepriateľa a bojovať proti nemu,“ povedal pre estónsku ETV plukovník Mart Vendla z estónskych ozbrojených síl.

Ukrajinci na bojovej misii v oblakoch Video Zdroj: Ukrajinské vzdušné sily

"Keď čakáte, že poviem, že F-16 zachránia svet, tak to, žiaľ, povedať nemôžem. Dovoľte mi však uviesť, že výrazne zmenia obraz vojny. V súčasnej situácii stroje MiG-29 a Su-27, ktoré Ukrajina má, pochádzajú zo začiatku 80. rokov, a tak príchod F-16 výrazne posilní ukrajinské letectvo,“ vysvetlil Vendla.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň vyhlásil, že stroje F-16 by mala Ukrajina získať tak rýchlo, ako to len bude možné, no nepredstavil žiadny časový plán.