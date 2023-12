Prvý zasiahol proti teroristom pri útoku v Jeruzaleme, zabili ho vlastní. Vojaka, ktorý strieľal, zatkli

Izraelský vojak v zálohe, ktorý je podozrivý zo zabitia muža, ktorého si minulý týždeň pri streľbe v Jeruzaleme zrejme splietol s teroristom, bol v pondelok zadržaný vojenskou políciou. Píše o tom server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na vyjadrenie izraelskej armády.

Izraelský policajt mieri strelnou zbraňou na telo strelca zapojeného do útoku v Jeruzaleme vo štvrtok 30. novembra 2023. Dvaja strelci spustili paľbu na preplnenú autobusovú stanicu pri vchode do Jeruzalema, pričom zabili ľudí a zranili ďalších.

Rotmajster Aviad Fridža bol jedným z dvoch vojakov, v danej chvíli mimo aktívnej služby, ktorí vo štvrtok pohotovo reagovali na útok členov Hamasu proti ľuďom čakajúcim na autobusovej zastávke na predmestí Jeruzalema. Pri incidente ale strieľali tiež na Juvala Castlemana, ozbrojeného izraelského civilistu, ktorý na útočníkov začal páliť ako prvý.

Fridža, ktorý na Castlemana strieľal aj po tom, keď ten už odhodil zbraň a zdvihol ruky nad hlavu, sa v nedeľu podrobil výsluchu a bola mu odobratá zbraň. Armáda uviedla, že jeho zadržanie je „predbežným zatknutím“ a výsluchy budú pokračovať.

Fridža bol zatknutý po tom, čo vyšetrovatelia zistili rozpory medzi jeho pôvodnou výpoveďou a výpoveďou, ktorú poskytol pri výsluchu na vojenskej polícii, a tiež na základe nálezov na mieste streľby.

Druhý vojak, ktorý počas útoku tiež začal paľbu a bol zranený, bol v nedeľu rovnako vypočutý. Obaja vojaci mali voľno v rámci dočasného prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas a v momente útoku v Jeruzaleme sa vracali späť na frontovú líniu v Pásme Gazy.

„Armáda je zarmútená smrťou Juvala Dorona Castlemana, ktorý konal odvážne a hrdinsky a pri útoku v Jeruzaleme zasiahol a zneškodnil teroristov,“ uviedla armáda v nedeľu večer.

Pri útoku prišli o život ďalší traja ľudia, päť bolo zranených. Castleman išiel v čase útoku po druhej strane ulice; zastavil auto a vrhol sa priamo na teroristov so zbraňou v ruke a vypálil. Vojaci, ktorí prišli na miesto činu prakticky v rovnaký moment, Castlemana zjavne považovali za tretieho útočníka a minimálne jeden z nich, Fridža, po ňom začal strieľať.

Videozáznam z miesta činu zachytáva, ako Castleman odhodil svoju zbraň, padol na kolená, zdvihol ruky nad hlavu a kričal: „Nestrieľajte!“, zatiaľ čo sa k nemu vojaci blížia. Potom bol znovu postrelený. Podľa ďalších podrobností, ktoré vyšli najavo v nedeľu, Castleman na vojakov tiež kričal, kým sa zrútil na zem: „Pozrite sa na moje doklady, som Žid.“

V rozhovore pre televíznu stanicu Channel 14 krátko po útoku Fridža povedal, že počul niekoho kričať „terorista“. „Vojak vedľa mňa a ja sme si ľahli na zem a potom sme to obišli za (autobusovou) zastávkou… Pomaly sme išli, prikrčení za zastávkou a akonáhle sme ju obišli, uvideli sme ich a zastrelili,“ povedal Fridža. „Bol tam nejaký terorista a zastrelili sme ho.“

Fridžovi advokáti vo vyhlásení pre médiá uviedli, že videá zachytávajúce teroristický útok a smrtiacu streľbu „vytvárajú čiastočný a falošný dojem, ktorý nereflektuje to, čo bolo vidieť a počuť z pohľadu tohto vojaka“.

„Dodatočná streľba vojaka a ďalších osôb na mieste zameraná na zosnulého Juvala musí byť vyšetrená na základe všetkých okolností a danej situácie, ktorú mal vojak v reálnom čase pred očami,“ uviedli právnici. „Tento vojak bol skalopevne presvedčený, že strieľa na teroristu, ktorý stále predstavoval ohrozenie života jeho i všetkých okolo. Nemal v úmysle ho usmrtiť na mieste a ani tak nekonal. Len čo zbadal, že bola táto osoba zasiahnutá a leží (na zemi), prestal strieľať.“ dodali vo vyhlásení.

Na základe vyšetrovania vojenskej polície armáda rozhodne, či bude možné Fridžu obviniť z trestného činu. Armádne protokoly nedovoľujú vojakom strieľať na kohokoľvek, kto dvíha ruky nad hlavu, a podľa niektorých činiteľov sa tento vojak počas incidentu nesprával tak, ako sa od neho očakáva podľa noriem a hodnôt izraelskej armády.

Castlemanovej rodine v pondelok osobne kondoloval izraelský prezident Jicchak Herzog. "Som tu predovšetkým preto, aby som vás utešil. Realitu zmeniť nemôžem, som tu, aby som vyjadril sústrasť v mene celého národa, "povedal Herzog Castlemanovým príbuzným vrátane jeho otca Mošeho.

„Som tu … aby som požiadal o odpustenie a vyjadril obrovské uznanie izraelskému hrdinovi, ktorý urobil obrovskú a statočnú vec. Vystúpil z auta, pretože tak bol vychovaný, pretože to robil vždy, aby zachránil bratov a sestry, ktorých nepoznal, a zaplatil za to životom, v mojich očiach strašným a hanebným spôsobom,“ uviedol Herzog.

Prezident dodal, že incident musí byť dôkladne vyšetrený. Okrem toho je podľa neho potrebné prerokovať predpisy o prístupe k zbraniam a o ozbrojovaní civilistov. „Nesmieme sa báť o tom hovoriť, položiť to na stôl,“ povedal Herzog.

Juvalov otec už v piatok vyhlásil, že vojak jeho syna na mieste „popravil“, a dožadoval sa dôkladného vyšetrenia prípadu. „Urobil všetko, čo bolo potrebné, aby ho mohli identifikovať. Padol na kolená, rozopol si bundu, aby ukázal, že pri sebe nemá žiadnu výbušninu, kričal na ne: ‚Nestrieľajte, som Žid, som Izraelčan!‘, a oni naneho strieľali ďalej,“ povedal Castleman armádnemu rozhlasu. Dodal, že Juval bol postrelený do čeľuste a brady, čo mu znemožnilo privolať pomoc.

Mošemu Castlemanovi v nedeľu zatelefonoval tiež premiér Benjamin Netanjahu, aby mu vyjadril sústrasť a ocenil hrdinstvo jeho syna. Predseda vlády sa však stal terčom ostrej kritiky verejnosti i svojich kolegov vo vojnovom kabinete, keď v sobotu vyhlásil:

„Realita ozbrojených civilistov je taká, že mnohokrát zachráni životy a zabráni veľkej katastrofe. V súčasnej situácii by sme v tejto politike mali pokračovať… Občas za to možno zaplatíme, ale to je život.“