Počasie nerozlišuje medzi Západom a Východom. Zamrzlo Nemecko, zamrzla Moskva

Mníchovské letisko kvôli poľadovici a silnej námraze zrušilo pre časť utorka všetky odlety a prílety. Letisko to dnes oznámilo v tlačovej správe. Pre príval snehu sa letisko v Mníchove potýkalo s rozsiahlymi obmedzeniami už cez uplynulý víkend.

"V utorok 5. decembra 2023 nebudú na mníchovskom letisku od začiatku letovej prevádzky do 12.00 h možné žiadne štarty ani prílety. Dôvodom je ohlásený mrznúci dážď v noci na utorok, ktorý by znemožnil bezpečnú letovú prevádzku, " uviedlo letisko ešte v pondelok. Poznamenalo, že obmedzenia sa budú týkať najmenej 150 vzletov a 160 pristátí.

Pre prudký vpád zimy do Bavorska bola prevádzka mníchovského letiska pozastavená už v sobotu. Dopad to malo aj na odlety a prílety na ďalších letiskách vrátane spojov s Prahou. Prevádzku sa podarilo obnoviť v nedeľu ráno, ťažkosti ale pretrvávajú a niektoré lety boli aj dnes zrušené. Mníchovské letisko uviedlo, že prevádzka je výrazne obmedzená.

Počasie na týždeň: Zostane nepríjemná zima, alebo sa oteplí? Video

Problémy s počasím má aj Rusko

Teploty na niektorých miestach ruskej Sibíri klesli pod mínus 50 stupňov Celzia, niekde zaznamenali až 56 stupňov pod bodom mrazu. V Moskve sa v pondelok potýkali s následkami výdatného sneženia, ktoré spôsobilo problémy v prevádzke letísk a meškalo desiatky letov. Informovali o tom agentúra Reuters a server The Moscow Times.

Moskvu už cez víkend zasiahlo husté sneženie, ktoré vytvorilo v metropole rozsiahle záveje, z ktorých niektoré dosahovali výšku 40 centimetrov, poznamenal server The Moscow Times. Na moskovských letiskách boli podľa neho v nedeľu zrušené alebo meškajú desiatky letov. Očakáva sa, že teploty v Moskve tento týždeň klesnú k 18 stupňom pod bodom mrazu. Mimo Moskvy priniesla silná zimná búrka tiež sneženie rôznej intenzity do regiónov po celom strednom Rusku, poznamenal The Moscow Times.

Bavorsko je pod snehom, cíti to celá doprava

S problémami sa v Bavorsku potýka celá doprava. Nemecké dráhy Deutsche Bahn (DB) uviedli, že mestská železnica S-Bahn v Mníchove bude premávať s výraznými obmedzeniami až do polovice týždňa. Zatiaľ sa podarilo obnoviť premávku na chrbtovej mníchovskej trati. Veľkým komplikáciám čelia v bavorskej metropole tiež električky, ktoré aj v utorok budú jazdiť len na dvoch linkách z trinástich. Dopravný podnik náhradou odporúča autobusy a metro.

V južnom Bavorsku napadlo až 60 centimetrov snehu, čo ochromilo diaľkové spojenie Mníchova so zvyškom Nemecka a so zahraničím. Uzavreté boli okrem iného trate do Salzburgu, Innsbrucku a Zürichu. Na trati do Norimbergu a do Stuttgartu premávajú diaľkové spoje iba obmedzene.

Naopak, energetici v pondelok večer oznámili, že elektrická sieť je v Bavorsku po rozsiahlych výpadkoch opäť stabilizovaná. Aj tak ale môže dochádzať k lokálnym prerušeniam, keď padajúce stromy preťažené snehom poškodia vedenie.

Rosenheim na juhu Bavorska kvôli snehu uzavrel všetky parky a detské ihriská, pre verejnosť sú neprístupné tiež tri miestne cintoríny. Mesto z bezpečnostných dôvodov uzavrelo zimný štadión, otvorený bude až po prehliadke statikom. Bavorská televízia BR uviedla, že Rosenheim v utorok prvýkrát po viac ako desiatich rokoch nasadí na odpratávanie snehu frézu. Tá bude snehovú masu odhadzovať na korby nákladných áut, ktoré ju následne odvezú na vhodnú plochu na uloženie.