Čo s rozsiahlymi podzemnými tunelmi v Gaze? Zatopíme ich morskou vodou, znie jeden z plánov

Izrael má na severe Pásma Gazy pripravenú sústavu veľkých čerpadiel, pomocou ktorých by mohol zaplaviť morskou vodou rozsiahlu sieť podzemných tunelov využívaných militantným hnutím Hamas. Zatiaľ však nie je jasné, či Izrael k tomu skutočne pristúpi.

Informáciu o tom, že by Izrael mohol zatopiť tunely vodou zo Stredozemného mora, priniesol ešte v pondelok americký denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvolal na nemenovaných predstaviteľov vlády USA.

Podľa nich nie je jasné, či izraelská vláda takúto taktiku skutočne plánuje použiť. Vo veci ešte nepadlo konečné rozhodnutie, ale realizácia takéhoto plánu zatiaľ nebola ani vylúčená.

Izraelská armáda podľa citovaných zdrojov už v polovici novembra dokončila inštaláciu veľkých čerpadiel na morskú vodu severne od utečeneckého tábora aš-Šátí, ktorý sa nachádza na pobreží Stredozemného mora v severnej časti Pásma Gazy.

Údajne tam bolo nainštalovaných najmenej päť veľkých púmp, ktoré by dokázali napustiť do podzemných tunelov Hamasu tisíce kubických metrov morskej vody za hodinu. Týmto tempom by mohli byť zaplavené v priebehu niekoľkých týždňov, napísal WSJ.

Touto technikou by bol Izrael schopný zničiť tunely a vyhnať teroristov z ich podzemných úkrytov, konštatuje americký denník. Podľa amerických predstaviteľov by však realizácia takéhoto plánu ohrozila zásobovanie vodou v Pásme Gazy.

Izrael prvýkrát informoval Spojené štáty o tejto možnosti už začiatkom novembra, čo vyvolalo diskusiu o tom, či je takýto zámer skutočne možné zrealizovať, aký by bol jeho vojenský prínos a vplyv na životné prostredie.

Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku vojny v Gaze 7. októbra objavila už viac ako 800 šácht vedúcich do podzemných tunelov. Približne 500 z nich už bolo medzičasom zničených. Niektoré z objavených tunelov tvorili spojnice medzi strategickými objektmi Hamasu ukrytými v podzemí. Agentúra DPA pripomína, že tieto tvrdenia nebolo bezprostredne možné nezávisle overiť.