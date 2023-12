Drony Šáhid im na Ukrajine chystajú cestu: na čo si Rusi šetria rakety?

V priebehu minulého mesiaca vypustilo Rusko na Ukrajinu 374 kamikadze dronov iránskej výroby. Je to nárast oproti októbru, ale stále je to len tretí najhorší mesiac v tomto roku. V máji vypustilo Rusko 413 a v septembri dokonca 521 dronov. Pre porovnanie, v októbri a v júli to bolo okolo 250 dronov a v júni a v auguste menej ako 200. Hoci novembrové útoky neboli rekordné, jeden primát predsa len dosiahli – v noci 25. novembra ich Rusi vypustili až 75, čo je najvyšší jednorazový počet. Veľmi im to nepomohlo, 74 z nich bolo zostrelených.

Pozrite si protivzdušné systémy Patriot v akcii Video Zdroj: US Army

Spravodajský server Obozrevatel sa na novembrové útoky Šáhidov pozrel bližšie a všimol si niekoľko prvkov, ktoré pre ne boli typické. Prvým je, že Rusku sa zatiaľ nedarí spustiť masovú výrobu svojej verzie Šáhidov pod označením Geraň a naďalej je závislé od dodávok z Iránu. Ruské verzie dronov sa líšia niektorými vylepšeniami. Používajú napríklad SIM karty ukrajinského mobilného operátora ako pomôcku pri navigácii.

Aj v priebehu minulého mesiaca Rusko experimentovalo s taktikou nasadenia týchto samovražedných dronov. Hľadalo vhodné trasy, aby sa vyhlo známej koncentrácii ukrajinských prostriedkov protivzdušnej obrany. Tiež sa snažili lietať nad ťažšie prístupnými oblasťami, ako sú močiare či husté lesy. Drony Šáhid sú totiž pomalé, dosahujú maximálnu rýchlosť len 185 km/h. To dáva časť ukrajinským mobilným tímom s guľometmi na terénnych autách čas nachystať sa na trase ich predpokladaného príletu. Ak drony letia nad oblasťami, kde sa nedá autom prejsť, komplikujú týmto mobilným protilietadlovým tímom prácu.

Rusom sa týmito opatreniami podarilo predĺžiť čas životnosti Šáhidov nad ukrajinským územím. Objavili sa prípady, kedy vydržali vo vzduchu aj deväť hodín a dostali sa takmer ku hraniciam s Poľskom. Napriek všetkej snahe sa však nezvýšila ich efektivita. Akonáhle sa totiž dostanú k silno bráneným cieľom, sú zostrelené. Určité úspechy dosiahli iba tam, kde je obrana slabšia, alebo v oblastiach, kde sa predtým neobjavili a ich útoky tak boli do istej miery prekvapením.

Akcie Šáhidov tiež pomáhajú mapovať pozície ukrajinskej protivzdušnej obrany. V Chersonskej oblasti bol takto zničený dôležitý ukrajinský radar, ktorý sa odhalil krátko predtým počas náletu dronov. To môžu Rusi využiť pri neskorších raketových útokoch, na ktoré sa nepochybne chystajú. V priebehu novembra totiž okrem Šáhidov použili len niekoľko pozemných rakiet Iskander-M a leteckých rakiet Ch-59 či Ch-31M.

Video Video: Ukrajinské ministerstvo obrany.

Nepoužili žiadne rakety Kalibr ani strely s plochou dráhou letu Ch-101. Oba typy naposledy použili v septembri a podľa Obozrevatela by pri svojich výrobných kapacitách mali mať za ten čas k dispozícii 70 až 100 Kalibrov a okolo 150 striel Ch-101. Navyše, nejaké zásoby mali aj predtým. Majú teda k dispozícii dosť rakiet na masový sústredený útok.

Otázkou teda nie je, či k nemu dôjde, ale kedy. Analýza serveru Obozrevatel poukazuje na to, že počasie nie je ešte správne. Hoci v novembri na Ukrajine klesali teploty pod bod mrazu, dlho to takto nevydržalo. Rusi preto čakajú, kým sa ešte viac ochladí. Ak by náhodou neprišli silné mrazy ani v decembri, mohli by Rusi udrieť počas sviatkov, na Vianoce a Nový rok, aby Ukrajincom čo najviac strpčili život.

Špekuluje sa aj o ďalšej možnosti – že si rakety šetria na príchod stíhačiek F-16 na Ukrajinu, aby napadli ich infraštruktúru. To je však málo pravdepodobné. Podobne sa snažili zničiť základne lietadiel Su-24 po tom, čo začali používať strely Storm Shadow, a neboli pri tom úspešní.