ONLINE: Zelenskyj svoj prejav v USA nečakane zrušil, Jermak presviedča senátorov, že Kyjev má plán

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 651 dní Čakanie na F-16? Ukrajinci musia brániť nebo proti Rusom s tým, čo majú Video

Čítajte viac 650. deň: Ukrajinci zostrelili ruský bombardér Su-24 pri Haďom ostrove, Rusi ovládajú väčšinu Marinky

6:30 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak navštívil Washington už druhýkrát v priebehu niekoľkých týždňov. Uviedol, že tlačí na zákonodarcov a predstaviteľov americkej administratívy, aby zdôraznili zásadný význam schválenia nového balíka pomoci Ukrajine Kongresom, informovala agentúra Reuters.

Ukrajina tento rok spustila veľkú protiofenzívu, no nedokázala preraziť ruské obranné línie. Teraz vedie na východe ofenzívu Rusko. Jermak povedal, že Kyjev má plán na ďalší rok.

„Naozaj máme plán a tento plán… zahŕňa vojenské operácie… zahŕňa diplomatické aktivity a samozrejme, zahŕňa našu spoluprácu v oblasti komunikácie a informácií,“ povedal.

Čítajte viac Plány ukrajinskej ofenzívy boli veľkolepé. Pekelná ruská obrana rozmetala stratégiu USA a Kyjeva

6:00 Americký prezident Joe Biden a ďalší lídri skupiny hospodársky vyspelých krajín G7 budú v stredu na diaľku debatovať o podpore Ukrajiny či vývoji bojov na Blízkom východe. K ich videokonferencii sa pripojí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa tlačových agentúr to oznámilo japonské predsedníctvo skupiny.

Ukrajinský líder sa v posledných dňoch snaží presvedčiť najmä Spojené štáty, ktoré sú najvýznamnejším dodávateľom zbraní a ďalšej pomoci Kyjevu, aby v podpore nepoľavovali. Bidenov zámer posielať Ukrajine ďalšie dodávky však komplikujú kongresoví republikáni, ktorí chcú obmedziť výdavky rozpočtu. Ďalší ukrajinskí spojenci zo skupiny G7 opakujú, že v podpore nemienia poľaviť, hoci sa vojna preťahuje a ukrajinská ofenzíva nepriniesla očakávané pokroky.

Skupinu G7 okrem USA a Japonska tvorí Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Kanada; summitov sa zúčastňujú aj predsedovia inštitúcií Európskej únie.

Podľa vyhlásenia úradu japonskej vlády budú ďalšími témami rokovania vývoj izraelskej ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas a tiež otázky spojené s rýchlym rozvojom umelej inteligencie. Šéfovia štátov a vlád by sa mali spojiť o 15:30 SEČ.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nečakane zrušil svoj utorkový plánovaný virtuálny prejav v americkom Senáte. Čakalo sa, že na zákonodarcov bude apelovať, aby urýchlene prijali zákonný balík, ktorého návrh okrem iného počíta s 61 miliardami dolárov pre vojenskú aj ekonomickú podporu Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej invázii. O zrušení prejavu informovala agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa demokratickej väčšiny v Senáte Chucka Schumera a tiež ukrajinské servery. Podľa AFP sa zákonodarcovia o nové peniaze ostro sporili a ich schválenie je počas plánovaného stredajšieho hlasovania nepravdepodobné.

„Zelenskyj sa nemohol pripojiť k nášmu brifinku o 15.00 h (21.00 h SEČ) – niečo sa stalo na poslednú chvíľu,“ uviedol Schumer podľa serveru Ukrajinska pravda. Prečo Zelenskyj cez videohovor nemohol vystúpiť Schumer nespresnil, podotýka ruskojazyčný web stanice BBC.

Spojené štáty sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii; od 24. februára minulého roku podľa amerického ministerstva zahraničia napadnutej krajine poskytli pomoc v hodnote 44,2 miliardy dolárov. Nová pomoc Ukrajine, ktorú sľúbil demokratický prezident Joe Biden, je však teraz v ohrození kvôli protestom kongresových republikánov, ktorí schválenie podmieňujú sprísnením americkej imigračnej politiky.

Ďalšími položkami v prejednávanom zákone sú peniaze pre Izrael či prostriedky na posilnenie stráženia na americko-mexickej hranici, kam tento rok v rekordných počtoch prichádzajú migranti utekajúci predovšetkým z krajín latinskej Ameriky.

Najvyššie postavený republikán v Senáte Mitch McConnel v utorok svojich kolegov vyzval, aby pre zákon, ktorý nebude obsahovať zmeny v azylovej politike, nedvíhali ruku.

„Rozhodli sa ohroziť financovanie pre Ukrajinu a budú s tým musieť žiť, keď bude Vladimir Putin pochodovať na Kyjev a na Európu,“ kritizoval postoj republikánov demokratický senátor Chris Murphy. Na schválenie pomoci apeloval aj Biely dom.

Aby balík Senátom prešiel, musia sa zaň vysloviť tri pätiny hornej komory Kongresu, teda so všetkými demokratmi aspoň deväť republikánov. O jeho prijatie požiadala Kongres americká vláda už v októbri. Teraz Biely dom varuje, že vláde sa pravdepodobne do konca roka minú peniaze na vyzbrojovanie Ukrajiny. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, ktorý je na návšteve USA, povedal, že strata americkej pomoci by vytvorila veľké riziko, že Ukrajina vojnu s Ruskom prehrá.