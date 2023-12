WHO vyzvala štáty sveta, aby zvýšili dane na alkohol a sladené nápoje

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala vlády na zvýšenie daní u alkoholických nápojov a ich zavedenie pri produktoch, ktoré doteraz spotrebnej dani nepodliehajú, čo v niektorých európskych krajinách platí napríklad o víne. Vyššie dane by sa mali uvaliť aj na sladené nápoje, vyzýva WHO a poukazuje na negatívne zdravotné dopady konzumácie týchto nápojov.