Nepálčania, Somálci, Kubánci. Cudzinci bojujú a zomierajú na Ukrajine za Putina

Sandip Thapalija, Rupak Karki, Devan Rai, Pitam Karki, Radž Kumar Rokka a Gangaraj. To sú šiesti Nepálčania, ktorí v radoch ruských ozbrojených síl padli na Ukrajine. Ich mená v utorok zverejnil denník Kathmandu Post.

Kubánka Marilin Vinentová ukazuje fotografiu svojho syna Dannysa Castilla oblečeného vo vojenskej uniforme, ktorú jej poslal v auguste 2023, mesiac potom, čo spolu s ďalšími Kubáncami odcestoval do Ruska, kde im pôvodne sľúbili prácu na stavbe, ale napokon ich naverbovali do ruských ozbrojených síl bojujúcich na Ukrajine.

Kubánka Marilin Vinentová ukazuje fotografiu svojho syna Dannysa Castilla oblečeného vo vojenskej uniforme, ktorú jej poslal v auguste 2023, mesiac potom, čo spolu s ďalšími Kubáncami odcestoval do Ruska, kde im pôvodne sľúbili prácu na stavbe, ale napokon ich naverbovali do ruských ozbrojených síl bojujúcich na Ukrajine.

V rovnaký deň vláda v Káthmandú požiadala Moskvu, aby neverbovala Nepálčanov do vojny, dopravila telá mŕtvych do vlasti, odškodnila pozostalých a vrátila všetkých nepálskych žoldnierov, ktorí sa prihlásili do ruských ozbrojených síl, píše Kathmandu Post.

Mŕtvi vojaci, horiace tanky. Ukrajinci čelia Rusom pri Avdijivke Video Jedna z najkrvavejších bitiek ruskej vojny proti Ukrajine pokračuje pri meste Avdijivka. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Nepálska polícia vzápätí zatkla členov gangu, ktorý posielal nepálskych mladých mužov bojovať v radoch ruskej armády. Za mrežami skončilo 12 osôb, ktoré za províziu 8500 dolárov vybavovali cesty nádejných regrútov do Ruska cez Indiu a Spojené arabské emiráty, informoval v stredu denník Himalayan Times.

BBC, ktorá spolu s ruským portálom Mediazona a tímom dobrovoľníkov na základe otvorených zdrojov vedie evidenciu cudzích občanov, ktorí bojovali a zomreli na Ukrajine v radoch inváznych síl, má v zozname už 254 mien. Skutočný počet zahraničných žoldnierov, ktorí v mene Putina padli na Ukrajine, pritom môže byť výrazne vyšší, pripúšťa BBC.

Medzi mŕtvymi cudzincami sú popri Nepálčanoch ľudia z Iraku, Zambie, Estónska, Tadžikistanu a ďalších krajín.

BBC už v júni tohto roku informovala o nepálskych občanoch, ktorí podpísali zmluvy s ruskou armádou. Viacerí z nich vtedy oznámili, že sa rozhodli dobrovoľne ísť do vojny napriek tomu, že žoldnierstvo je v ich vlasti považované za trestný čin.

Túžba po peniazoch i občianstve

Oslovení Nepálčania, ktorí prišli do Ruska na študentské a pracovné víza, vysvetlili, že si tak zarobia a budú môcť požiadať o zjednodušený postup pri udeľovaní ruského občianstva.

Študenti z Nepálu tvrdia, že sa dávajú naverbovať do ruskej armády, pretože nevedia, ako by po návrate do vlasti uživili seba a svojich blízkych.

V máji tohto roku nepálsky občan Radž, ako mu na jeho žiadosť BBC pozmenila meno, povedal, že každý deň dostáva 40–50 telefonátov od Nepálčanov, ktorí chcú bojovať v ruskej armáde. Radž už niekoľko rokov žije v Rusku, študuje na univerzite a je akýmsi konzultantom pre svojich krajanov v otázkach štúdia, práce či predlžovania platnosti víz.

Radž vysvetli, že mu volajú Nepálčania, ktorí boli v Rusku na študentské víza, aj tí, čo žijú vo vlasti a nedávno odišli z polície alebo ozbrojených síl. Miestni experti sú si istí, že ľudia z chudobnej ázijskej krajiny sa rozhodli ísť na front pre peniaze.

V Nepále si človek musí zarobiť, aby uživil nielen seba, ale aj celú rodinu, a v ruskej armáde zarobia za pár mesiacov toľko, čo vo vlasti za pár rokov, cituje ruskojazyčný portál BBC Tikarama Gautama, sociológa Univerzity Tribhuvan v Káthmandú.

Nepálčania začali aktívne prejavovať záujem o vojenskú službu v Rusku po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin vydal dekrét o zjednodušenom udeľovaní občianstva cudzincom, ktorí sa zúčastnili na „špeciálnej vojenskej operácii“, ako Moskva nazýva svoju agresiu proti susednej krajine. Dekrét Putin podpísal v septembri 2022 a aktualizoval v máji 2023.

Tvrdé boje pri Avdijivke: Rusi prišli o ťažkú techniku Video Bol to ďalší zlý deň pre okupantov. Rusi utrpeli pri Avdijivke ťažké straty. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Podľa migračných úradov Nepálu od februára 2022 odišlo do Ruska na študentské a pracovné víza 1 729 občanov krajiny.

Nepálsky veľvyslanec v Rusku Milan Radž Tuladhar vie o 150 až 200 Nepálčanoch, ktorých Moskva dokázala prilákať do svojich vojenských či polovojenských štruktúr. Podľa neho niekoľko Nepálčanov slúži aj v ukrajinskej armáde, ich počet však nedokáže odhadnúť. „Denne posielame späť aspoň jedného nepálskeho občana. Všetci pricestovali do Ruska, aby slúžili v armáde,“ cituje Kathmandu Post veľvyslanca.

Vo vyhlásení nepálskych predstaviteľov sa spomína aj Viveke Khatri. Slúžil v jednej z ruských výsadkových jednotiek a počas bojov pri Avdijivke padol do ukrajinského zajatia. Diplomati sa teraz snažia dosiahnuť jeho vydanie do vlasti. Doma mu za žoldnierstvo hrozí trest väzenia.

Nepálske zákony zakazujú svojim občanom slúžiť v cudzích armádach. Výnimku majú len India a Veľká Británia, s ktorými Nepál uzavrel špeciálnu dohodu o vojenskej spolupráci. V britskej a indickej armáde tradične slúžia jednotky nepálskych Gurkhov, ktorí majú povesť udatných bojovníkov.

Z Ázie, Afriky, Ameriky i Európy

Z 254 zahraničných občanov, ktorí prišli o život na Ukrajine v radoch ruských síl, najväčší počet pochádzal z postsovietskych stredoázijských krajín – z Uzbekistanu (61 potvrdených mŕtvych) a Tadžikistanu (60). Zdokumentovaných je aj niekoľko desiatok mŕtvych z Kazachstanu, Bieloruska a Kirgizska.

Geografia náboru sa však neobmedzuje len na postsovietske krajiny. Pred pár mesiacmi sa ukázalo, že ruská armáda verbuje aj kubánskych občanov. Havana, hoci inak vystupuje ako angažovaný spojenec Ruska, vyzvala Moskvu, aby naverbovaných kubánskych občanov repatriovala do vlasti, kde im za službu v cudzích ozbrojených silách hrozí dlhoročné väzenie.

Čítajte viac Zmluva s diablom - Kubánci, ktorí na Ukrajine bojujú za ruskú armádu

V pondelok rozhlasová stanica Kulmije so sídlom v Mogadiše informovala o prípade prinajmenšom ôsmich somálskych občanov, ktorí boli podľa nej násilne naverbovaní do ruskej armády, aby bojovali na Ukrajine.

Reportéri rozhlasovej stanice hovorili s predstaviteľom somálskej komunity v Minsku. Muž sa predstavil ako Hersi a požiadal, aby jeho celé meno z bezpečnostných dôvodov nebolo zverejnené.

Hersi vysvetlil, že v posledných mesiacoch prišli do Ruska a Bieloruska desiatky Somálčanov v nádeji, že odtiaľ pôjdu ďalej, prekročia hranice do Európskej únie a požiadajú tam o azyl.

Najmenej 60 z nich však zatkli za porušenie vízových predpisov. Podľa Hersiho ich teraz presviedčajú, aby vstúpili do ruskej armády a išli do vojny. Takýto súhlas už dalo osem ľudí.

Vláda v Mogadiše sa zatiaľ zdržala komentárov. Somálsko nedávno dostalo od Ruska 25-tisíc ton pšenice ako humanitárnu pomoc.

Minulý rok vyšlo najavo, že ruská žoldnierska skupina vagnerovcov verbovala do vojny proti Ukrajine Sýrčanov. Podľa Jevgenija Prigožina, zakladateľa tejto súkromnej armády, ktorý v auguste zahynul v Rusku pri výbuchu lietadla, prejavili tisíce mužov z vojnou zmietanej Sýrie záujem zapojiť sa do bojov po boku ruských inváznych síl.

Ako informoval americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), Kremeľ vlani na jar oznámil, že je pripravený nasadiť do bojov na Ukrajine spolu s ruskými jednotkami „16-tisíc blízkovýchodných“ bojovníkov. Viacero sýrskych médií a používateľov sociálnych sietí neskôr písalo o tom, že Rusi verbujú sýrskych bojovníkov ochotných bojovať na Ukrajine na základe šesťmesačných zmlúv.