Klaus: Ja si tú injekciu určite nedám. Exprezident opisuje priebeh covidu

Bývalý český prezident Václav Klaus sa zotavuje z ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Prezradil, že to nebolo až tak tragické a aktuálne je v 'postcovidovej fáze'. Sobotnej zádušnej omše za Karla Schwarzenberga sa nezúčastní, lebo by v katedrále zmrzol.

Správu priniesol český portál iDnes.cz.

„Minulý týždeň som prešiel covidom a došlo k mystifikácii. Mojím ošetrujúcim lekárom je šéf Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Takže správa, že som bol liečený v ÚVN, bola interpretovaná spôsobom, že som tam ležal. Čo nie je pravda,“ objasnil exprezident.

„Myslím, že som v postcovidovej fáze,“ dodal. Exprezident opísal, že mal podobný priebeh covidu, ako keď si ním prešiel v roku 2021. Mal iba mierne zvýšenú teplotu.

„Dnes som bol dvakrát meraný v ÚVN a mal som vždy 36,2 alebo 36,3. Takže nemyslím, že to bolo také tragické,“ dodal.

Exprezident trval na tom, že očkovať proti covidu sa nenechá a vo svojich postojoch je nemenný. „Ja si tú injekciu určite nedám dať,“ povedal a covid prirovnal ku chrípke alebo väčšiemu prechladnutiu. „Ja som covid za inú chorobu nepovažoval ani predtým, ani teraz,“ vyhlásil.

Sobotnej zádušnej omše za Karla Schwarzenberga sa Klaus nezúčastní. „Už som niekoľkokrát prežil dvojhodinové omše v katedrále svätého Víta, kedy bolo pod nulou a kedy sa tam skoro nedalo prežiť a človek šialeným spôsobom premrzol. Takže myslím, že tam nemusím chodiť. Poslal som kondolenciu rodine a myslím, že s Karlom Schwarzenbergom som mal úplne korektné primerané vzťahy,“ povedal.

„Ja som ho dvakrát menoval ministrom zahraničia, on bol so mnou na niekoľkých štátnych návštevách. Nič dramatického sa medzi nami nedialo, ale na druhej strane nahovárať si, že to bolo nejako inak, by bolo úplne mimo,“ dodal.