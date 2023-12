Štátny tajomník diplomacie USA: Najväčší Putinov trik? Snaží sa nás presvedčiť, že vyhráva

Slovenský premiér Robert Fico sa v jeden deň stretol s americkým aj ruským veľvyslancom. Bola to rovnaká choreografia s podávaním rúk a fotografiami. Ako to vnímate v situácii, keď Rusko pokračuje v agresii proti Ukrajine a Slovensko označuje za nepriateľskú krajinu?

Keď Rusko hovorí o Slovensku ako o nepriateľskom štáte, je to otázka na jeho predstaviteľov, či nemajú problém stretnúť sa so slovenským premiérom. Čo sa týka nás a vašej krajiny, vzťahy sú jasné. Sme spojenci v aliancii, ktorá je založená na istých hodnotách. Ľudia sa však stretávajú s rôznymi predstaviteľmi z celého sveta.

Kedy ste boli naposledy v kontakte s ruskými diplomatmi?

V skutočnosti to bolo včera (30. 11., pozn. red.). Stretol som sa s viacerými ruskými diplomatmi na ministerskej schôdzke Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Severnom Macedónsku. Sme často v kontakte.

Po stretnutí Fica s veľvyslancami vydal Úrad vlády tlačovú správu, v ktorej slovenský premiér tvrdí, že stratégia Európskej únie a USA na Ukrajine zlyhala. Myslíte si, že je to tak?

Nie. Hovoril som o tom s premiérom a ďalšími ministrami. Je dôležité, aby sme si kládli otázky, či sa naša stratégia hodí do momentálnej situácie. Rusko také niečo nerobí a myslím si, že je to jedno z jeho zlyhaní. Tam nie je nikto v rámci systému, kto by mohol oponovať jedinému človeku, ktorý robí rozhodnutia.

Aká je teda momentálna situácia?

Vidím to tak, že ruský prezident Vladimir Putin nemá záujem o mier. Čaká na výsledok amerických volieb na budúci rok. Keby zmenil názor, vie, kde nás môže nájsť. A my budeme veľmi radi, keď budeme môcť pomôcť Kyjevu, keď sa rozhodne, čo chce robiť. Ukrajina sa však musí pripraviť na vojnu, lebo Rusko chce bojovať. Podporíme ju. EÚ, NATO, USA a naši partneri vrátane Slovenska. Všetci budeme podporovať Ukrajinu. Pomôžeme jej v oblasti bezpečnosti, v ktorej sa už podarili skvelé veci. Ukrajina zaistila transportné trasy cez Čierne more. Pripomínam, že je to krajina bez námorníctva, ale i tak zvíťazila v najväčšej námornej bitke posledných desaťročí a do veľkej miery zatlačila ruskú flotilu do prístavu Novorossijsk. Znamená to, že Rusko nemôže zastaviť ukrajinský export, hoci sa bude o to pokúšať, a budeme svedkami ďalších bitiek. Ale Ukrajina má teraz príležitosť reštartovať svoj priemysel, čo povedie k daňovým príjmom a k tomu, že sa bude môcť postarať o ľudí. A bude aj menej závislá od nás. Ukrajinci to dokázali vďaka raketám s dlhým doletom i tomu, že vytvorili veľmi inovatívne vojenské technológie a múdro vedeli bojovať pozdĺž celého svojho pobrežia a preniesli vojnu k Rusom. Čo sa týka pozemných operácií, v ich prípade nevidíme veľké pohyby jednotiek. No situácia na mori sa zásadne zmenila, a to je obrovská príležitosť. Okrem toho poskytujeme Ukrajine protivzdušnú obranu a musíme jej ju dodávať ešte vo väčšom množstve a musíme to urobiť lepšie. A to tiež umožnilo napadnutému štátu reštartovať ekonomiku, a preto hovorím o stratégii. Na jednej strane je vojenská taktika, o ktorej sa usiluje vyprovokovať diskusiu maďarský premiér Viktor Orbán. Chce hovoriť o dodávkach vhodných zbraní a pohybe jednotiek. No diskutujme o stratégii. Ukrajina sa túži pridať k Západu, už nechce byť súčasťou ruského bloku. Kyjevu sa to podarí len vtedy, keď zastaví Rusko, bude rozvíjať svoju ekonomiku a prejde politickou integráciou. Úlohou na budúci rok je k bezpečnostným veciam, ktoré robíme, pridať hospodársku dimenziu. Takže sa nedá povedať, že stratégia zlyhala. Máme tu novú stratégiu, ktorú budujeme na existujúcich úspechoch.

Budeme ešte hovoriť o vývoji vojny, ale vráťme sa najprv k slovensko-americkým vzťahom. Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že bude potrebné upraviť dohodu o obrannej spolupráci (DCA), ktorú má Bratislava s Washingtonom. Aká bude reakcia USA, keď sa slovenská vláda rozhodne túto zmluvu otvoriť?

DCA je dohoda, ktorú máme so všetkými spojencami v rámci NATO, a pracujeme na tom, aby bola súčasťou našich vzťahov s novými škandinávskymi partnermi. Rokovali sme o nej štyri a pol roka a myslím si, že je to dobrá dohoda. Slovensko je náš partner, a keď príde s nejakými nápadmi, nemáme problém sa stretnúť. Naša obranná spolupráca je však široká a robustná. Som si istý, že vieme vyriešiť všetky otázky.

Keď sa rozprávame o obrannej spolupráci, tak ľudia, ktorí sú v novej vláde, kritizovali i americké ponuky týkajúce sa vozidiel Oshkosh či vrtuľníkov Viper. Budete to riešiť?

So slovenskou vládou sa stále rozprávame o obrannej spolupráci, ale nebudem hovoriť o špecifických zbraňových systémoch. Na budúci rok sa však koná summit NATO vo Washingtone, počas ktorého si pripomenieme 75. výročie založenia Severoatlantickej aliancie. Zároveň očakávame, že väčšina spojencov splní to, k čomu sa zaviazala pred 10 rokmi, teda že budú vydávať dve percentá hrubého domáceho produktu na obranu. Ale i to, že na fungovanie regionálnych obranných plánov budeme mať dosť ľudí a peňazí. Lebo aliancia má brániť našu budúcnosť. Týkajú sa toho všetky naše rozhovory so Slovenskom a spoločne to vyriešime.

Slovensko na budúci rok očakáva začatie dodávok stíhačiek F-16 z USA. Hádam sa to neoneskorí, lebo termín sa už posúval. No diskutuje sa i to tom, že Slovensko môže mať problém s tým, kde ich umiestniť. Debatujete o tom?

Pri plnení požiadaviek postupujeme pedantne a opatrne. Takže si myslím, že všetko bude v poriadku.

Rozprávali ste sa so slovenskými predstaviteľmi o obavách najmä opozície a občianskej spoločnosti, že nová vláda môže mať problém s dodržiavaním zásad právneho štátu? A je tu aj otázka prístupu k médiám. Viacerí vládni politici označujú časť novinárov za nepriateľov.

Odpoveď znie – áno. Hovoríme o tom verejne i v súkromí. Slovensko je však naším spojencom, a zároveň patrí do Európskej únie, ktorá je základom pre naše globálne partnerstvo. Naša aliancia bojuje za hodnoty a pravidlá. Stojíme proti ruskej vláde, ktorá sa rozhodla porušiť všetkých 10 princípov Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z Helsínk, Chartu OSN a podľa Medzinárodného trestného tribunálu porušuje medzinárodné právo. Takže podporujeme pravidlá a hodnoty. A k nim patrí i sloboda médií a prejavu i fungovanie občianskej spoločnosti. Som rád, že sa Európska komisia aktívne zapojila do diskusie so slovenskou vládou o prípadných zmenách súdneho systému. Je dobré, keď sa o tom debatuje. EÚ bude schopná prísť s reakciou a usmerneniami k rozhodnutiam, s ktorým prichádza vláda. Je to veľmi odlišné od toho, čo bolo povedzme pred 15 rokmi. Nemyslím si, že únia by vtedy niečo také urobila, ale teraz to môže byť konštruktívny proces.

Vráťme sa priamo k Ukrajine. Známy nemecký bulvárny denník Bild priniesol správu o tom, že Berlín a Washington údajne majú tajný plán, ako dotlačiť Kyjev k rokovaniam. Je to pravda? Prezradíte mi, či máte tajný plán?

O tajnom pláne som čítal len v Bilde. Nie je to po prvý raz, čo tento denník prišiel s nejakým veľmi „šokujúcim“ príbehom o našej politike. Tá je však založená na tom, že je na Ukrajine, aby sa rozhodla, kedy bude rokovať, a my neurobíme nič bez nej. Ak prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Putin plánuje ďalej viesť vojnu, aj my budeme pokračovať a nikdy to nevzdáme.

Stále viac sa však spomína únava z vojny. A krátko pred rozhovorom s vami som počúval amerického generála vo výslužbe Johna Allena, ktorý hovoril, ako spomalene Západ podporuje Ukrajinu, a že to bol aj jeden z dôvodov, prečo jej protiofenzíva nebola úspešná. Takže, čo bude teraz? Pošlete Ukrajine viac zbraní? Uvalíte na Rusko ďalšie sankcie?

V prvom rade pomôžeme Ukrajine, aby mohla ďalej bojovať. V Kongrese máme návrh na podporu obrany Ukrajiny až do výšky 45 miliárd dolárov. K tomu pridávame ďalších 15 či 16 miliárd, ktoré pokryjú pomoc v iných oblastiach. EÚ debatuje o balíku 50 miliárd, ktorý sa týka najmä finančnej podpory pre Kyjev. Pomôže to Ukrajine, aby mohla nasmerovať svoje zdroje do boja, veď v tejto chvíli platí 60 percent nákladov na vojnu. Podporujeme ju, aby to zvládala, a budeme v tom pokračovať i na budúci rok. Prídu nové zbraňové systémy vrátane stíhačiek F-16 a ďalších tankov, ktoré sa ešte nezapojili do boja. Sama Ukrajina má veľa kvalitných bezpilotných strojov, ktoré vyvinula. Dva dni som teraz strávil v NATO a všetci členovia vyslovili Kyjevu podporu. Vrátane tých, ktorí sa pýtajú na stratégiu.

Čo to teda znamená pre vývoj na bojisku?

Taktika sa bude vždy meniť a budeme čeliť prekvapeniam. No spomenul som už vývoj v Čiernom mori, o ktorom sa nehovorí dostatočne, ale mali by sme to spomenúť, lebo sú to dobré správy. Rusku to odoberá zdroje. Keď sa rozprávame o únave z vojny, tak sa tu nechcem hrať so slovíčkami, ale keby sme neboli unavení z vojny, z čoho by sme boli? Nikto nechce vojnu. O tom, či je nutná, by sme vždy mali diskutovať a v skutočnosti je to sila našej spoločnosti. Najväčší trik, ktorý sa Putin snaží vytiahnuť, je, že sa nás usiluje presvedčiť, že vyhráva. Lebo to je lacnejšie ako skutočné víťazstvo. No on nevyhráva. Putin chcel ovládnuť krajinu, ktorá je mnohonásobne menšia ako Rusko, a pritom jasne zlyhal. Áno, získal časť územia, ale o polovicu z neho prišiel. Je pre neho čoraz zložitejšie ovládať aj Krym, ktorý už nie je pre Rusov vysnívanou dovolenkovou destináciou, a zbraňové systémy, ktoré tam Moskva má, sú cieľom pre ukrajinské rakety dlhého doletu. A okrem toho je Putinova ekonomika nad priepasťou.

Rusko však pomerne úspešne obchádza sankcie a asi sa to učí aj od Severnej Kórey a Iránu. Ako posilníte opatrenia proti Moskve? Na ministerstve zahraničných vecí ste viedli sankčný program.

Musíme sa tým stále zaoberať. Stáva sa, že pri týchto veciach strácame pozornosť. Putin sa usiluje podporovať svoje vojnové snahy pašovaným tovarom a tým, čo získa pod rukou. Ide to najmä cez Čínu a niečo prichádza z KĽDR. Dôležité však je, aby sme sa pozreli na kvalitatívne rozdiely. Ukrajina bola schopná zničiť všetky drony pri nedávnom najväčšom leteckom útoku počas vojny proti Kyjevu. Skutočne je to pozoruhodný odkaz do debaty, kto má vojenskú prevahu. Putin sa teraz usiluje nakúpiť z rôznych miest technológie do svojich zbraní, ale dostáva sa k čoraz staršej elektronike. A platí za ňu viac. Ceny sa zvýšili nielen pre infláciu, ale aj preto, že tieto veci musí Rusko prevážať cez dve, tri či štyri miesta. Rusku to odčerpáva zdroje. Moskva síce získala na tom, že sa zvýšili ceny ropy, ale viac ju stojí i jej export, lebo zaň platí. Predtým to boli náklady pre nakupujúceho. Pozrite sa tiež na Putinove finančné rezervy. Závisí to aj od toho, ako to počítame, ale začal vojnu s tým, že mal k dispozícii peniaze v objeme asi 850 miliárd dolárov a 640 miliárd v rôznych rezervách a časť prostriedkov išlo z daňových príjmov a exportu. A začiatkom tohto roka mal pravdepodobne 60 percent z týchto peňazí. Takže mal približne 580 miliárd, z toho 300 miliardami asi nevie pohnúť. Veľká časť z toho, čo mu ešte zostalo, je v zlate, čo nie je práve finančná položka, s ktorou by sa momentálne dali robiť transfery. Takže Putin má zrazu oveľa menej peňazí. Stále môže minimálne rok či rok a pol pokračovať v tom, čo robí. Ale začína to byť pre neho veľmi zložité. A keby sa to aj skončilo, ruská ekonomika bude menšia a zle pripravená na budúcnosť. Hospodársky rast príde z umelej inteligencie, prechodu na zelené technológie a biomedicínskych objavov. Lenže predstavitelia týchto odvetví z Ruska odišli a krajinu do veľkej miery opustili aj vedci. Na konci tejto dekády bude ruský HDP menší o 30 percent v porovnaní so scenárom, keby Putin nezačal vojnu. A načo to bolo? Aby ruskí vojaci zomierali pri Avdijivke? Je to katastrofálne zlyhanie.

Nezdá sa však, že by to Putina trápilo.

My sa rozprávame o únave z vojny, ale Putina si dejiny zapamätajú ako niekoho, kto katastrofálne strategicky zlyhal. Ukrajina, ktorá má 35 až 40 miliónov obyvateľov, sa teraz naplno hlási k Západu. Získajú z toho najmä ekonomiky štátov, ktoré s ňou susedia. A je to dobré pre nás všetkých, čo sa hlásime ku komunite, ktorá dodržiava pravidlá, teda pre Japonsko, Severnú Ameriku, Európu a ďalších.

Je dôvod na obavy, že v USA sa na budúci rok stane prezidentom Donald Trump a to zhorší pozíciu Ukrajiny? Som politický predstaviteľ, ale ako občan hovorím, že Trump nezvíťazí. Neviem o tom viac ako iní Američania. No je dôležité, aby USA vždy podporovali hodnoty. Niekedy sú na to rôzne spôsoby, ale za prvej vlády Donalda Trumpa sa NATO posilnilo. Je to niečo, nad čím by sa mal Putin zamyslieť, ak to chce skúsiť a čakať na to, čo sa stane v Spojených štátoch na budúci rok v novembri.