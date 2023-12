ONLINE: Republikáni pomoc Kyjevu opäť zablokovali. Biden: Ak Rusko vyhrá na Ukrajine, zaútočí na NATO

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 652 dní Čakanie na F-16? Ukrajinci musia brániť nebo proti Rusom s tým, čo majú Video

5:00 Prezident USA Joe Biden v stredu žiadal republikánov o novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, pričom varoval, že víťazstvo Ruska nad Ukrajinou by umožnilo Moskve zaútočiť na spojencov NATO a mohlo by vtiahnuť americké jednotky do konfliktu, uviedla agentúra Reuters. Biden naznačil ochotu urobiť významné zmeny v migračnej politike USA pozdĺž hranice s Mexikom, aby získal podporu republikánov. Senát však balík pomoci, ktorý zahŕňa aj približne 60 miliárd dolárov pre Ukrajinu, znovu zablokoval.

„Ak sa Putin zmocní Ukrajiny, nezastaví sa tam,“ povedal Biden. Predpovedal, že Vladimir Putin zaútočí na spojenca v NATO a potom „budeme mať niečo, čo nehľadáme a čo dnes nemáme: americké jednotky bojujúce proti ruským jednotkám,“ povedal Biden.

„Nemôžeme nechať Putina vyhrať,“ povedal, čo vyvolalo nahnevanú reakciu Moskvy. Ruská tlačová agentúra RIA citovala ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova, ktorý povedal, že Bidenove komentáre k potenciálnemu konfliktu medzi USA a Ruskom sú „provokatívnou rétorikou neprijateľnou pre zodpovednú jadrovú veľmoc“.

Republikáni v Senáte amerického Kongresu v stredu zablokovali žiadosť Bieleho domu o núdzovú pomoc v hodnote 106 miliárd dolárov určenú predovšetkým pre Ukrajinu a Izrael. Zároveň poukázali na podľa nich nedostatočné kroky vlády cielené proti migrantom prekračujúcim americké hranice s Mexikom, informovala agentúra AFP.

Proti balíku pomoci hlasovalo 51 senátorom a za bolo 49. Balík tak nezískal potrebných 60 hlasov na schválenie.

Zamietnutý balík obsahoval približne 60 miliárd dolárov na pomoc pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku aj počas zimných mesiacov a približne desať miliárd pre pomoc Izraelu, ktorý vedie vojnu s palestínskym militantným hnutím Hamas. Okrem toho bola súčasťou balíka aj napríklad pomoc pre Taiwan.

Líder demokratickej väčšiny Senátu Chuck Schumer sa zaviazal, že sa bude neskôr hlasovať aj sprísnení bezpečnostných opatrení na hraniciach, ktoré požadujú republikáni. No republikánska menšina zložená zo 49 senátor napriek tomu hlasovala proti balíku pomoci, aby poukázala na podľa nich nedostatočné kroky vlády proti približne 10 000 migrantov, ktorí denne prekračujú hranice z Mexika.

Zablokovanie pomoci pritom podľa AFP predstavuje porážku pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v stredu varoval Kongres, že ruský prezident Vladimir Putin sa na Ukrajine nezastaví.

„Toto nemôže počkať,“ uviedol Biden v príhovore v Bielom dome. „Úprimne si myslím, že je ohromujúce, že sa sme dostali v prvom rade do bodu, v ktorom sú republikáni v Kongrese ochotní dať Putinovi ten najväčší dar,“ uviedol demokrat Biden v stredu v reakcii na situáciu týkajúcu sa ďalšej pomoci pre Ukrajinu.