VIDEO: Hlasuje niekto v americkom Kongrese za víťazstvo Putina?

Americký Senát opäť zablokoval balík pomoci, ktorý zahŕňa aj približne 60 miliárd dolárov pre Ukrajinu. Proti sú najmä republikáni.

Hlasuje niekto v americkom Kongrese za víťazstvo Putina? Video Republikáni v americkom Kongrese blokujú finančnú podpotu pre Ukrajinu. Čo na to hovorí poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. / Zdroj: C-SPAN

Demokratický Prezident USA Joe Biden žiadal republikánov o novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, pričom varoval, že víťazstvo Ruska nad Ukrajinou by umožnilo Moskve zaútočiť na spojencov NATO a mohlo by vtiahnuť americké jednotky do konfliktu. Uviedla to agentúra Reuters. Biden naznačil ochotu urobiť významné zmeny v migračnej politike USA pozdĺž hranice s Mexikom, aby získal podporu republikánov. Senát však balík pomoci, ktorý zahŕňa aj približne 60 miliárd dolárov pre Ukrajinu, znovu zablokoval.

„Ak sa Putin zmocní Ukrajiny, nezastaví sa tam,“ povedal Biden. Predpovedal, že Vladimir Putin zaútočí na spojenca v NATO a potom „budeme mať niečo, čo nehľadáme a čo dnes nemáme: americké jednotky bojujúce proti ruským jednotkám,“ uviedol šéf Bieleho domu.