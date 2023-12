Útok s barlami. Rusi posielajú do boja ranených, vznikajú pluky 'invalidov'

Ruská armáda posiela ranených vojakov z radov mobilizovaných mužov bez potrebného liečenia do útočných oddielov, uviedol dnes investigatívny portál Važnyje jistotiu, ktorý sa odvoláva na svedectvo manželiek ranených vojakov. Podľa neho tak rovnako ako v časoch druhej svetovej vojny vznikajú akési pluky "invalidov", ktorým sa tiež hovorí pluky rekonvalescentov. Na prax posielania nedoliečených ranených späť do boja upozornil tento týždeň tiež ruský nezávislý portál The Moscow Times.