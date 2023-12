Babiš sa stretol s Orbánom. Spoločne chcú zastaviť migráciu a 'brániť' národné hodnoty

Premiér Orbán podľa hovorcu rokoval s Babišom ako predseda vládnej strany Fidesz o aktuálnych otázkach týkajúcich sa Európskej únie a strednej Európy a tiež o straníckych záležitostiach. Obaja vraj totiž podľa Havasiho vedú zoskupenia prikladajúce prvoradý význam politike zameranej na „ochranu národnej zvrchovanosti“.

„Budapešť. Viktor Orbán. Som rád, že sme sa opäť mohli stretnúť. Viktor je totiž jeden z mála európskych politikov, ktorý si dlhodobo uvedomuje, ako veľmi nelegálna migrácia ohrozuje budúcnosť Európy a naše hodnoty. Musíme ju okamžite zastaviť a k tomu potrebujeme silnú V4,“ napísal Babiš v narážke na vyšehradskú štvorku, ktorej súdržnosť podľa niektorých pozorovateľov rozdelil odmietavý postoj Budapešti k podpore Ukrajiny, brániacej sa už 21 mesiacov ruskej agresii.

Cez Maďarsko sa do Európskej únie dostávajú migranti, kvôli ktorým okolité štáty obnovili hraničné kontroly. Slovensko v stredu rozhodlo o ďalšom predĺžení kontrol na hraniciach s Maďarskom, a to do 22. januára. Kontroly na hraniciach so Slovenskom za silné migračné vlny zaviedli Česko, Poľsko aj Rakúsko. Podobné opatrenia začali na svojich hraniciach so susednými krajinami uplatňovať aj ďalšie štáty. Podľa dostupných údajov sa počet prichádzajúcich migrantov na slovensko-maďarskej hranici znížil, ale slovenské ministerstvo vnútra označilo kontroly za dôležitý nástroj obrany proti terorizmu a odôvodnilo ich predĺženie vojnou Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas.

Migrácia? V tejto chvíli nie je Česko na strane Maďarska a Poľska

Babiš a Orbán už v auguste pri stretnutí v Budapešti diskutovali o stave česko-maďarských vzťahov a vymedzili spoločné politické ciele, uviedol vtedy šéf tlačového úradu maďarského premiéra Bertalan Havasi podľa agentúry MTI. Agentúra AFP vtedy poznamenala, že Orbán, ktorý sa vymedzuje proti liberálnym hodnotám, s potešením privítal v Budapešti svojich politických priateľov z východných a autoritárskych krajín. Naopak, západní partneri, ktorí Maďarsko často kritizujú, na oslavách v Budapešti chýbali.

Orbán sa o mesiac skôr vyjadril, že „európskym federalistom“ sa podarilo útoky na V 4 získať Česko na svoju stranu. „Federalisti zaútočili na vyšehradskú štvorku a výsledok všetci vidíme: Česi v podstate prešli (na stranu federalistov), Slovensko sa potáca, len Poliaci a Maďari držia,“ povedal Orbán v tradičnom prejave k maďarskej menšine v rumunskom meste Baile Tušnad (po maďarsky Tusnádfürdö). Voľby do Európskeho parlamentu v budúcom roku budú podľa Orbána súbojom medzi „federalistami a zuverenistami“. Vzťahy Poľska a Maďarska sa však komplikujú po parlamentných voľbách v Poľsku a tiež kvôli postoju Budapešti k ruskej invázii na Ukrajine.

Český premiér Petr Fiala vtedy v reakcii zaslanej ČTK uviedol, že absurdné nálepkovanie nepomôže potrebnej spolupráci stredoeurópskych krajín. „Česko je suverénna krajina a moja vláda obhajuje naše národné záujmy. Sami rozhodujeme, čo v EÚ presadzujeme, podporujeme alebo chceme zmeniť,“ poznamenal vtedy Fiala. Premiér Orbán bol podľa neho zvyknutý na niečo iné, pretože „Andrej Babiš bol od neho v európskej politike závislý“. Podľa vtedajšieho vyjadrenia českého premiéra potrebnej spolupráci stredoeurópskych krajín nepomôže nálepkovanie, ale naopak vzájomný rešpekt.

V Bruseli panuje voči Orbánovi hlboká nedôvera a Maďarsko má kvôli obmedzovaniu práv sexuálnych menšín a utužovaniu štátnej kontroly nad vysokými školami, súdmi a médiami za Orbánovej vlády zmrazené miliardy eur, ktoré boli pre krajinu vyčlenené vo fondoch EÚ, pripomenula dnes agentúra Reuters v súvislosti s Orbánovou snahou nepripustiť na nadchádzajúcemu samitu EÚ v polovici decembra schválenie začatia prístupových rokovaní s Ukrajinou.