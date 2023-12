Veľa Parížanov sa na olympiádu neteší. Radšej zmiznú z mesta, vyženú ich bezpečnostné opatrenia

Z prieskumu agentúry Odoxa vyplynulo, že až 52 percent opýtaných Parížanov uvažuje, že počas letných olympijských hier nebudú žiť v hlavnom meste. Hry sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. Pre Paríž pôjde o repete presne po sto rokoch. Letné Hry sa tam konali od začiatku mája do konca júla (čiže nezvyčajne dlho v porovnaní so súčasnosťou, mimochodom, olympijskú fakľu vtedy prvýkrát zapálili od ohňa, ktorý priniesla štafeta bežcov z gréckej Olympie.

Nočná mora

Agentúra AP pripomína, že organizátori olympiády oslovujú Parížanov s heslom zostaňte a vychutnajte jedinečnú šou v živote. Mnohí však vidia v dvoch týždňoch na prelome júla a augusta skôr nočnú moru. „Paríž bude neznesiteľný. Nemožné zaparkovať auto, nemožné pohybovať sa, nemožné robiť čokoľvek," tvrdí podľa stanice BBC 65-ročná Evelyne, ktorá býva v jednej z lokalít mesta, kde sú plánované športové podujatia. Dodáva, že si včas zbalí kufre a vráti sa až v septembri (Paríž si po skončení olympiády vydýchne len nakrátko, pretože od 28. augusta do 8. septembra sa stane dejiskom paralympiády.

Faktom je, že daňou za usporiadanie legendárnych Hier sú najmä bezpečnostné opatrenia, ktoré Parížanom znepríjemnia život. „Obyvatelia v blízkosti športovísk budú musieť požiadať o QR kód, aby mohli prekračovať policajné bariéry," ozrejmil pre noviny Le Parisien Laurent Nunez, ktorý má v agende bezpečnosť olympiády (ide o dvojrozmerný kód, ktorý tamojší ľudia dostanú do mobilu). „Obyvatelia vymedzených oblastí tiež budú musieť registrovať všetkých návštevníkov, ktorí by chceli sledovať športové dianie z balkóna, z okna či zo strechy," poznamenal Le Parisien s odvolaním sa na Nuneza. QR kód bude polícia v niektorých vymedzených lokalitách vyžadovať aj od motoristov. Nielen od vodičov automobilov, ale aj od motocyklistov.

Zvýšená bezpečnosť počas otváracieho dňa

Špeciálne bezpečnostné opatrenia sa chystajú počas úvodného dňa Hier. Otvárací ceremoniál sa neuskutoční na štadióne, ako býva zvykom, ale na rieke Seine, a to v nemalej dĺžke. „Červená zóna bude rozsiahla. Dostanú sa do nej iba ľudia s platným dôvodom, inými slovami tí, čo idú k sebe domov, do svojho hotela alebo fanúšikovia s lístkami na otvárací ceremoniál," povedal Nunez.

V ten deň, čiže 26. júla, nebudú súpravy metra zastavovať na vybraných staniciach v širšej blízkosti dejiska otváracieho ceremoniálu. Dôvod? Maximálna snaha predísť možnému teroristickému útoku; polícia objasňuje, že by musela kontrolovať každého cestujúceho, čo prakticky neprichádza do úvahy. Organizátori pôvodne plánovali, že na tento ceremoniál ponúknu až pol milióna lístkov. Zrejme však skrešú ich počet na 400-tisíc, lebo bezpečnosť považujú za prvoradú. Odhadujú, že olympiáda a paralympiáda dovedna pritiahnu okolo 15 miliónov fanúšikov.

Cestovné lístky výrazne zdražejú

Počas Hier vyletia nahor nielen ceny ubytovania, ale aj verejnej dopravy. Tá zdražie takmer dvojnásobne. Kým teraz stojí lístok na metro 2,1 eura, počas olympiády vyjde na 4 eurá. Bude možné zakúpiť si zľavnený balíček desiatich lístkov za 32 eur, ale je to tiež oveľa viac ako v súčasnosti: aktuálne 16,90 eura.

Vedenie mesta označuje toto dočasné zdraženie za nevyhnutnosť. Potrebuje totiž pokryť zvýšené náklady na posilnenú hromadnú dopravu.

Otázne zostáva, či rozšírené tepny verejnej dopravy budú všetky dokončené. Anne Hidalgová, socialistická starostka Paríža, vyhlásila, že o tom pochybuje. Valérie Pécresseová, pravicová šéfka parížskeho regiónu, naopak, označila jej obavy za zbytočné a ubezpečila, že nijaký dopravný kolaps nehrozí.