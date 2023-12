Podľa počiatočného vyhodnotenia budova nebola trvalo poškodená a nečistoty na stenách sa dali odstrániť čistiacimi prostriedkami. Starosta Benátok Luigi Brugnaro konanie aktivistov odsúdil. Polícia šesť osôb zo skupiny zadržala.

Talianska pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej navrhuje prísnejšie pokuty za poškodzovanie historických pamiatok. Ak by parlament návrh zákona schválil, v budúcnosti by sa ukladali pokuty až do výšky 60 000 eur.