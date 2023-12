Katalóg World Press Photo nemá na obálke víťaznú fotografiu z Mariupolu

Víťazná snímka World Press Photo od fotografa agentúry Associated Press Jevhena Maloletku.

„Je vhodnejšie použiť pre titulnú stranu inú fotografiu, pretože ide o knihu, ktorá je vystavovaná v múzeách, obchodoch a kníhkupectvách,“ povedala denníku El País výkonná riaditeľka nadácie World Press Photo Joumana El Zeinová Khouryová.

Na titulnej stránke katalógu sa namiesto Maloletkovej snímky objavila fotografia zachytávajúca mladú ženu v Iráne, ktorá napriek predpisom tamojšieho islamského režimu sedí na verejnosti v západnom oblečení. Vlani v decembri ju zaobstaral Ahmad Halabísaz.

El Zeinová Khouryová povedala, že obe fotografie „dokumentujú nespravodlivosť“ a „nebezpečenstvo, ktorému čelili ich autori i zachytené ženy“. Rozhodnutie nezaradiť na obálku ročenky fotografiu tehotnej ženy zranenej pri ruskom dobýjaní Mariupolu podľa El Zeinovej Khouryovej „je vedomým rozhodnutím preukázať rešpekt obetiam a dať najavo náš hnev kvôli neľudskej strate životov“.

Dvadsaťtriročná Iryna Kalininová, ktorú vlani v marci na nosidlách potiahnutých červenou dekou s čiernymi bodkami vyfotografoval Maloletka, svojím zraneniam podľahla krátko po tom, ako porodila mŕtve dieťa.

Kurátorka World Press Photo Marika Cukrowská pre El País povedala, že rozhodnutie neumiestňovať Maloletkovu fotku na obálku ročenky padlo skoro po ohlásení tohtoročných víťazov a obaja fotografi ho „pochopili a súhlasili s ním“.

Španielska fotoreportérka Sandra Balsellsová podotkla, že by ju zaujímalo, či by takéto rozhodnutie prišlo, aj keby Iryna prežila. Povedala tiež, že je divné, že porota mala dosť odvahy na to, aby fotografiu z Mariupolu nechala vyhrať, ale potom ju „zneviditeľnila“ tým, že súhlasila, aby nebola na titulnej stránke katalógu.

El País pripomína, že už v minulosti sa niekoľkokrát stalo, že sa víťazná snímka World Press Photo neocitla na titulnej stránke ročenky. Napríklad v roku 1993 súťaž vyhrala fotografia obetí hladomoru v Somálsku amerického fotografa Jamesa Nachtweya.