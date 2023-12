Ste zamorení plošticami, klamali seniorov. Za ich 'likvidáciu' si účtovali tisíce

Vo Francúzsku zatkli dvoch mužov, ktorí zo seniorov vylákali tisíce eur za likvidovanie ploštíc, zákrok pritom nebol potrebný. Polícia v Štrasburgu uviedla, že muži chodili do domov svojich obetí, vykonávali falošné kontroly a potom si účtovali prehnané sumy za likvidáciu parazitov, ktorí tam v skutočnosti neboli.

Celkovo bolo podvedených 48 osôb, z ktorých mnohé boli ženy staršie ako 90 rokov, napísal server BBC News.

V posledných mesiacoch sa v celom Francúzsku zvýšil počet prípadov uhryznutia ploštíc. Tento problém vyvolal znepokojenie v celej krajine a vysoko postavení vládni úradníci pracujú na opatreniach na jeho riešenie. Entomológovia a zdravotnícki odborníci varovali, že epidémia viedla tiež k nárastu falošných pozorovaní a neopodstatnenej hystérie.

Podvodníci telefonovali svojim obetiam a oznamovali im, že v ich okolí došlo k zamoreniu plošticami. Potom navštívili dom dotknutej osoby a vydávali sa za zdravotníkov a pomocou aerosólových sprejov predstierali, že priestor dezinfikujú. Pred odchodom ponúkali masť, ktorá údajne chrobáky od ľudskej kože odradí. V skutočnosti išlo o obyčajný krém s vôňou eukalyptu, uviedli francúzske úrady.

Podvodníci si svoju prácu účtovali od 300 do 2100 eur.

Polícia uviedla, že dostala celkovo deväť oficiálnych sťažností pre podozrenie z podvodu. Podozriví boli sledovaní a zatknutí, keď opúšťali dom jednej zo svojich obetí v Štrasburgu.

Stanica BBC uviedla, že rastúci počet ploštíc v Paríži vyvolal obavy, že by sa problém mohol rozšíriť cez Lamanšský prieliv do Londýna. Londýnsky starosta Sadiq Khan v októbri uviedol, že hrozba pre systém verejnej dopravy v hlavnom meste je „skutočným zdrojom obáv“. Uviedol, že bol v kontakte s kolegami v Paríži aj s predstaviteľmi prevádzkovateľa hromadnej dopravy v Londýne Transport for London (TfL), aby „zabezpečil, že tento problém mať nebudeme“.